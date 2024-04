Ekspert: na chirurgię estetyczną na jedno miejsce zgłosiło się kilkudziesięciu młodych lekarzy, na onkologię ani jeden

Młodzi lekarze wybierają te specjalizacje, w których wiadomo, że można zarobić dobre, godne, pieniądze, na przykład okulistyka, dermatologia, chirurgia estetyczna - powiedział we "Wstajesz i weekend" w TVN24 prof. Cezary Szczylik, ordynator oddziału onkologii klinicznej i chemioterapii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock. Jak dodał, "w województwie mazowieckim, w ubiegłym roku, na wymienione specjalizacje było po kilkudziesięciu kandydatów na jedno miejsce rezydenckie, natomiast na onkologię nie znalazł się ani jeden chętny".

Dwóch Polaków, dwóch lekarzy onkologów i dwa kraje, w których ich brakuje, ale na tym podobieństwa się kończą. Paulina Tomanek spędziła jeden dzień pracy z chirurgiem onkologiem w Polsce i z jego kolegą po fachu pracującym w niemieckim szpitalu, by od wewnątrz zobaczyć i pokazać, że mimo tego samego problemu, Polskę i Niemcy dzieli przepaść pod względem komfortu pracy lekarzy i bezpieczeństwa pacjentów. Reportaż "Onkologia. Dwa światy" w "Czarno na białym" dostępny jest już teraz w TVN24 GO.

Gościem "Wstajesz i weekend" w TVN24 był prof. Cezary Szczylik, ordynator oddziału onkologii klinicznej i chemioterapii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock. - Polska jest krajem, w którym nakłady na naukę, nakłady na badania w naukach medycznych, w naukach biologicznych są nieporównywalne do tego, co jest oferowane i co się dzieje na świecie - mówił.

Zaznaczył, że każdy nowy lek onkologiczny jest efektem wieloletnich badań i ogromnych nakładów. - Wprowadzenie nowego leku onkologicznego na rynek wiele lat temu to był koszt kilku miliardów dolarów. My takich nakładów, w tym kraju, nie mamy - zauważył.

Pytany, co zrobić, by poprawić stan onkologii w Polsce, odparł, że przede wszystkim postawiłby na "uczynienie atrakcyjnym specjalizowanie w onkologii".

- Żeby kształcić młodych lekarzy onkologów, żeby ich w trakcie studiów zachęcać do podejmowania tej trudnej dyscypliny, bo obserwując to, co dzisiaj dzieje się na rynku medycznym, zwycięża pieniądz. Młodzi lekarze wybierają te specjalizacje, w których wiadomo, że można zarobić dobre, godne pieniądze, na przykład okulistyka, dermatologia, chirurgia estetyczna - mówił onkolog.

Zwrócił uwagę, że "w województwie mazowieckim w ubiegłym roku na wymienione specjalizacje było po kilkudziesięciu kandydatów na jedno miejsce rezydenckie, natomiast na onkologię nie znalazł się ani jeden chętny".

Szczylik: w wielu ośrodkach onkolog przyjmuje około 50 do 70 pacjentów dziennie

Jak stwierdził, "to ciśnienie niebywałe, żeby dyrektor ośrodka onkologicznego miał również pozytywne wyniki finansowe, przekłada się na to, że dla pacjenta mamy mało czasu, ponieważ stawki NFZ-owskie w onkologii są bardzo niskie". - Tak naprawdę stawka za jednego pacjenta jest deficytowa, w związku z czym dyrektor szpitala - ja go usprawiedliwiam - on jest rozliczany z tego, czy jako dyrektor placówki, która musi mieć pozytywny wynik finansowy, on zmusza nas, żebyśmy przyjmowali - mówię o onkologach - tak dużo pacjentów, żeby ten wynik był pozytywny. Tego się nie da spiąć, dlatego że dzieje się to kosztem pacjenta - dodał.

- Śmiem twierdzić, że gdybyśmy, w zapisach ustawy, zapisali z punktu widzenia dobra chorego, że lekarz onkolog ma mu poświęcić 20 minut, to to rozwala system - ocenił. Dodał, że "nie mówi się o rzeczach krytycznie trudnych, o tym jaki jest średni wiek onkologa". - Średni wiek chirurga w Polsce to 62 lata. Marne perspektywy finansowe. To nie są specjalizacje, które są atrakcyjne dla lekarzy - zwrócił uwagę prof. Szczylik.

- W wielu ośrodkach onkolog przyjmuje około 50 do 70 pacjentów dziennie. To jest dehumanizacja zawodu - ocenił.

