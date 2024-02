To najczęściej diagnozowany u mężczyzn nowotwór

Mężczyźni wciąż niewiele wiedzą o raku prostaty

Jak zaznaczył prof. Drewa, mężczyźni wciąż niewiele wiedzą o raku prostaty, a poza tym niechętnie chodzą do lekarza, a powinni odwiedzić urologa po 40. roku życia. W wielu przypadkach przyprowadza ich partnerka czy małżonka. I często ratuje im to życie.

Co istotne - jak zauważyli eksperci - o ile kobieta może pójść do ginekologa bez skierowania, mężczyzna, aby udać się do urologa, potrzebuje skierowania od lekarza ogólnego (we wczesnych stadiach rak prostaty zwykle nie daje objawów).