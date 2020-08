Osoby starsze powinny się zaszczepić przeciwko grypie. Ale nie wszystkich na to stać

Osoby starsze koniecznie powinny zaszczepić się przeciwko grypie. Warto też zaszczepić się przeciwko pneumokokom. Lekarze uważają, że tylko tak możemy uniknąć poważnych kłopotów jesienią. Tyle, że w apelu tym przeszkadza koszt szczepionki, bo choć wysoki nie jest, to dla części seniorów stanowi barierę nie do przejścia. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Elżbieta Kubis przeciwko grypie szczepi się od lat. Zaczęła, gdy jeszcze pracowała jako kierownik biblioteki na warszawskiej Ochocie. - Wtedy to było bardzo ważne, bo ludzie jednak szli do lekarza, brali zwolnienie i szli do biblioteki. Było tak szczególnie wtedy, gdy większość ludzi dużo czytała - mówi.

"Najtrudniejsze będzie przechorowanie jednej i drugiej choroby"

Współwystępowanie tych infekcji może doprowadzić do niewydolności całego systemu ochrony zdrowia, ale to nie wszystko - kontaktu z kolejnymi drobnoustrojami mogą po prostu nie wytrzymać pacjenci. W szczególności ci starsi i schorowani. - W kontekście tego sezonu grypowo-covidowego najtrudniejsze będzie przechorowanie jednocześnie jednej i drugiej choroby i to jest wyzwanie dla pacjentów, i tutaj nawet eksperci wirusolodzy używają określenia superinfekcja - wskazuje ekspert WHO Łukasz Durajski.