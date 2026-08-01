Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Na Wołyniu wydobyto szczątki ponad 50 osób. W badaniach pomagają Ukraińcy

|
Na Wołyniu wydobyto szczątki ponad 50 osób
Na Wołyniu wydobyto szczątki ponad 50 osób. W badaniach pomagają Ukraińcy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Ponad 50 ludzkich szkieletów mężczyzn, kobiet i dzieci odkryli specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej na Wołyniu. W dawnych polskich wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka trwają ekshumacje ofiar zbrodni, jakich przeszło 80 lat temu dopuścili się ukraińscy nacjonaliści. W pracach pomagają ukraińscy badacze. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Pamiętam, pamiętam. Polka jedna się chowała - wspomniała 86-letnia mieszkanka Wołynia Jelena Koc. - Chowała się u mojego dziadka, jak to się zaczęło. Żyli zgodnie. Jedni do drugich chodzili, jedni drugim pomagali. Nawet krewnymi byli. Schowali ją w siano, tam było. I w tym sianie u nas siedziała. I ja ją pamiętam. Jak jeszcze mała byłam, ona mnie piosenki nauczyła. Pamiętam do teraz - dodała.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>

Od połowy lipca specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej, wspierani między innymi przez badaczy z ukraińskiego przedsiębiorstwa "Wołyńskie Starożytności", odkryli szczątki ponad 50 osób, dawnych mieszkańców nieistniejących polskich wsi - Woli Ostrowieckiej i Ostrówek. Ekshumacje potrwają do 8 sierpnia. Na koniec miesiąca planowany jest pochówek.

Na Wołyniu wydobyto szczątki ponad 50 osób
Na Wołyniu wydobyto szczątki ponad 50 osób
Źródło zdjęcia: TVN24

- Te szkielety noszą ślady zbrodni, bez wątpienia. Głównie na czaszkach widzimy urazy mechaniczne, otwory po uderzeniach, czy pęknięcia czaszek, które odpowiadają opisom czy relacjom świadków, którzy pamiętali czy przeżyli te zbrodnie tutaj - powiedział ks. Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.

- Jesteśmy zobowiązani nie tylko wobec tych, którzy tu leżą, żeby ich odnaleźć, zidentyfikować i pochować, jesteśmy to winni też potomkom, rodzinom które czekają na to - podkreślił zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski.

Co trzecia ofiara mordu to dziecko

Przy ofiarach znajdowane są przedmioty osobiste, fragmenty odzieży jak guziki i sprzączki, a także religijne - medaliki, krzyże i różańce. Ciała wrzucano do dołów śmierci przypadkowo i niedbale, dlatego archeolodzy i antropolodzy muszą składać szkielety kość po kości.

Około jednej trzeciej z odnalezionych ofiar to dzieci. - Sam też zresztą czyściłem szczątki dziecka, u którego w żuchwie wyżynały się już zęby stałe, ale wciąż były zęby mleczne, to możemy oszacować mniej więcej jaki to jest wiek - stwierdził ks. Trzaska.

Zagłada Woli Ostrowieckiej i Ostrówek

To ofiary zbrodni, której 30 sierpnia 1943 roku dokonał oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii, dowodzony przez Iwana Kłymczaka Łysego i wspierani przez ludność ukraińską z sąsiednich wsi.

- I w tym czasie wieś jest otaczana, Ostrówki osobno, Wola Ostrowiecka osobno. Kordon się zaciska. Wchodzą jednocześnie do każdego mieszkania po trzech, czterech uzbrojonych w broń palną, siekiery, widły. Wchodzą, zabierają wszystkich mieszkańców na zebranie. Wszystkich - przekazał dr Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej.

Pod pretekstem badań lekarskich, Polaków prowadzono do stodoły Antoniego Strażyca, gdzie dokonywano egzekucji za pomocą siekier i tępych narzędzi. Od stu do dwustu ludzi spalono w budynku szkoły, do którego wrzucono granaty. Około trzydziestu kobiet i dzieci spalono w stodole.

OGLĄDAJ: "Oni są zafascynowani tym, co się działo u nas". Dlaczego wybuchła awantura o Banderę?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Zginęło tu około 1050 ofiar. Doktor Leon Popek niemal całe swoje życie zawodowe poświęcił na badanie okoliczności tej zbrodni. Stąd pochodziła jego matka, tu zginęli jego krewni.

- Przez kilkaset lat ludzie żyją i nagle jak zrozumieć, że nie ma nic po tych wsiach. Nie ma nawet ich grobów. I to, co robimy, to jest wydzieranie z ziemi, odkrywanie tych szczątków, które po ludzku powinny być uszanowane i pochowane - podkreślił dr Popek.

Ukraińcy pomagają w odkrywaniu szczątków Polaków na Wołyniu

Dlatego od kilkudziesięciu lat dr Popek poszukuje szczątków Polaków. W znalezieniu części ofiar pomogli mu Ukraińcy, jak Ołeksandra Wasejko, która od dzieciństwa dba o polskie groby.

- Chodziliśmy paść krówki, jak jeszcze byłam mała. Pasłam krowy z dziewczynkami i chłopcami i tam zawsze nosiliśmy bukiety. Wiedzieliśmy, że trzeba bukiety postawić, kwiaty im. I chleb, weźmiemy chleba, piernika i zaniesiemy na mogiłkę, tam, gdzie byli zakopani - powiedziała Wasejko.

Ojciec pani Ołeksandry podczas rzezi ukrywał Polaków. To on wskazał jej pochówki części z nich i kazał zapamiętać, żeby w przyszłości wskazać Polakom.

- Powiedział: "Jak będzie kiedyś takie prawo, że jeszcze polscy ludzie przyjdą, jak ja umrę wkrótce, a wy będziecie żyć, to pokażecie ludziom polskim, gdzie dwie panienki i ich mogiła". I ja im pokazałam, jak polscy ludzie przyjeżdżali, a one tam w tym rowie zakopane były, tylko głów nie było, ani u tej pani, ani u tej. Tylko korpusy były zakopane - wspomniała mieszkanka Wołynia.

Polscy badacze podkreślają, że także praca z ukraińskimi badaczami przebiega tu bez problemu. - Wiem, że komentowanie takich internetowych trolli czy jakichś takich pieniaczy jest czasem bez sensu - ocenił ks Trzaska.

- Ale to trzeba by czasem przyjechać tutaj i spojrzeć na tych ludzi, którzy tu mieszkają, na Ukraińców, którzy nie mieli z tą zbrodnią nic wspólnego, ich dziadkowie nie mordowali na Wołyniu, a może ich dziadkowie ostrzegali Polaków, że idą bandy UPA i będą mordować - dodał.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
43 min
Mateusz Morawiecki
Trzech posłów może jeszcze odejść z PiS? Pojawiają się nowe informacje zza kulis
W kuluarach
14 min
pc
Chcieli wymienić elewację, toną w długach. "Czujemy, jakby uważano nas za złodziei"
Rozmowy o końcu świata
Udostępnij:
Tagi:
UkrainaInstytut Pamięci Narodowej
Mateusz Kudła
Mateusz Kudła
Dziennikarz, twórca internetowy
Czytaj także:
imageTitle
Znakomita gra Polaków. Rywale rozbici w pierwszym secie
RELACJA
61-latek mieszkał w szałasie
Zamieszkał w szałasie, by uniknąć kary
WARSZAWA
skrin-republika
Krzyki na antenie, szczucie na Ukraińców. Tak wygląda medialna ofensywa nienawiści
Polska
imageTitle
Szczęsny po pierwszym sparingu. "Spektakularna interwencja"
EUROSPORT
Rolki siana bele słomy na polu burza pioruny
Gdzie jest burza? Pogoda pogarsza się w kolejnych miejscach
METEO
Sylwester "Kris" Braun, Powstańcy w wejściu do kościoła św. Krzyża, 23.08.1944
63 dni walki o wolność stolicy i Polski
WARSZAWA
shutterstock_2736841515
Naprawa zamiast kupowania. Nowe prawo UE weszło w życie
BIZNES
Auto prawie zderzyło się z radiowozem
Wyjechał na czołówkę z radiowozem. Nagranie
Poznań
Grażyna Torbicka
Zagrała własną matkę, ojciec Grażyny Torbickiej skomentował: "mama była dużo młodsza"
Tomasz-Marcin Wrona
kuchenka gazowa
Alert RCB. Upały zwiększają ryzyko zatrucia czadem
METEO
Urodzinowa trasa TVN24 w Koninie
"To jest ten fyrtel". Zapraszamy do Konina!
25 lat TVN24
Ewa Pajor dogoniła marzenia - wygrała Ligę Mistrzyń
"W zespole byłam jedyną dziewczynką". Nie odpuściła, dziś jest gwiazdą
Rafał Kazimierczak
Burzowo
Są czerwone alarmy. Uwaga na groźną pogodę
METEO
imageTitle
Infantino się ugiął. FIFA porzuca kontrowersyjny pomysł
EUROSPORT
imageTitle
Forma budowana miesiącami. Niewiadoma-Phinney gotowa na Tour de France
EUROSPORT
44 min
Władimir Putin
"Powolne gotowanie żaby". W co z nami gra Rosja?
Podcast o zagranicy
Kijów: W wyniku rosyjskiego ataku balistycznego zginęło 9 osób
Rosyjski atak na Kijów. Są ofiary i wielu rannych
Świat
Pozzuoli nieopodal Neapolu, 31 lipca 2026 roku
Panika w okolicy Neapolu. Mocno zatrzęsła się ziemia
METEO
imageTitle
Tour de Pologne 2026. Trasa wyścigu, mapy i profile wszystkich etapów
EUROSPORT
Dziesiątki tysięcy migrantów przedostały się na terytorium Hiszpanii w Ceucie
Kryzys w Ceucie, bez zgody USA na produkcję Patriotów, pożary w Grecji
TO WARTO WIEDZIEĆ
14 min
pc
Chcieli wymienić elewację, toną w długach. "Czujemy, jakby uważano nas za złodziei"
Rozmowy o końcu świata
imageTitle
Jagiellonia rozjechała marzenia Motoru o korzystnym wyniku
Najnowsze
imageTitle
Koniec z dyskryminacją. Surowe kary dla piłkarzy w Anglii
EUROSPORT
imageTitle
Świątek w Toronto, Hurkacz w Montrealu. Polacy poznali rywali
EUROSPORT
Pojazdy służb na granicy Maroka i Melilli
Włochy zawiesiły umowę z Schengen z Hiszpanią. Co się dzieje w Ceucie?
Świat
imageTitle
Duńczyk przejął prowadzenie w SGP2. Pechowy finał Polaka
EUROSPORT
imageTitle
Słoweńcy tu będą szukać słabości Polaków w półfinale Ligi Narodów
EUROSPORT
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Dwie wysokie wygrane w Polsce
BIZNES
36 min
TARNAWA-KOLONIA MIEJSCE UPADKU NIEZIDETYFIKOWANEGO OBIEKTU
Rosyjska rakieta w Polsce. Incydenty będą się mnożyć? "W pewnym momencie to już jest nie do zatrzymania"
Rozmowy na szczycie
Burza, piorun, noc
Gdzie jest burza? Tu wciąż słychać grzmoty
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica