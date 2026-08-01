Polska Na Wołyniu wydobyto szczątki ponad 50 osób. W badaniach pomagają Ukraińcy Mateusz Kudła |

Na Wołyniu wydobyto szczątki ponad 50 osób. W badaniach pomagają Ukraińcy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Pamiętam, pamiętam. Polka jedna się chowała - wspomniała 86-letnia mieszkanka Wołynia Jelena Koc. - Chowała się u mojego dziadka, jak to się zaczęło. Żyli zgodnie. Jedni do drugich chodzili, jedni drugim pomagali. Nawet krewnymi byli. Schowali ją w siano, tam było. I w tym sianie u nas siedziała. I ja ją pamiętam. Jak jeszcze mała byłam, ona mnie piosenki nauczyła. Pamiętam do teraz - dodała.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>

Od połowy lipca specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej, wspierani między innymi przez badaczy z ukraińskiego przedsiębiorstwa "Wołyńskie Starożytności", odkryli szczątki ponad 50 osób, dawnych mieszkańców nieistniejących polskich wsi - Woli Ostrowieckiej i Ostrówek. Ekshumacje potrwają do 8 sierpnia. Na koniec miesiąca planowany jest pochówek.

Na Wołyniu wydobyto szczątki ponad 50 osób Źródło zdjęcia: TVN24

- Te szkielety noszą ślady zbrodni, bez wątpienia. Głównie na czaszkach widzimy urazy mechaniczne, otwory po uderzeniach, czy pęknięcia czaszek, które odpowiadają opisom czy relacjom świadków, którzy pamiętali czy przeżyli te zbrodnie tutaj - powiedział ks. Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.

- Jesteśmy zobowiązani nie tylko wobec tych, którzy tu leżą, żeby ich odnaleźć, zidentyfikować i pochować, jesteśmy to winni też potomkom, rodzinom które czekają na to - podkreślił zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski.

Co trzecia ofiara mordu to dziecko

Przy ofiarach znajdowane są przedmioty osobiste, fragmenty odzieży jak guziki i sprzączki, a także religijne - medaliki, krzyże i różańce. Ciała wrzucano do dołów śmierci przypadkowo i niedbale, dlatego archeolodzy i antropolodzy muszą składać szkielety kość po kości.

Około jednej trzeciej z odnalezionych ofiar to dzieci. - Sam też zresztą czyściłem szczątki dziecka, u którego w żuchwie wyżynały się już zęby stałe, ale wciąż były zęby mleczne, to możemy oszacować mniej więcej jaki to jest wiek - stwierdził ks. Trzaska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Prace ekshumacyjne na Wołyniu. Odnaleziono szczątki jednej osoby

Zagłada Woli Ostrowieckiej i Ostrówek

To ofiary zbrodni, której 30 sierpnia 1943 roku dokonał oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii, dowodzony przez Iwana Kłymczaka Łysego i wspierani przez ludność ukraińską z sąsiednich wsi.

- I w tym czasie wieś jest otaczana, Ostrówki osobno, Wola Ostrowiecka osobno. Kordon się zaciska. Wchodzą jednocześnie do każdego mieszkania po trzech, czterech uzbrojonych w broń palną, siekiery, widły. Wchodzą, zabierają wszystkich mieszkańców na zebranie. Wszystkich - przekazał dr Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej.

Pod pretekstem badań lekarskich, Polaków prowadzono do stodoły Antoniego Strażyca, gdzie dokonywano egzekucji za pomocą siekier i tępych narzędzi. Od stu do dwustu ludzi spalono w budynku szkoły, do którego wrzucono granaty. Około trzydziestu kobiet i dzieci spalono w stodole.

OGLĄDAJ: "Oni są zafascynowani tym, co się działo u nas". Dlaczego wybuchła awantura o Banderę? Zobacz cały materiał

Zginęło tu około 1050 ofiar. Doktor Leon Popek niemal całe swoje życie zawodowe poświęcił na badanie okoliczności tej zbrodni. Stąd pochodziła jego matka, tu zginęli jego krewni.

- Przez kilkaset lat ludzie żyją i nagle jak zrozumieć, że nie ma nic po tych wsiach. Nie ma nawet ich grobów. I to, co robimy, to jest wydzieranie z ziemi, odkrywanie tych szczątków, które po ludzku powinny być uszanowane i pochowane - podkreślił dr Popek.

Ukraińcy pomagają w odkrywaniu szczątków Polaków na Wołyniu

Dlatego od kilkudziesięciu lat dr Popek poszukuje szczątków Polaków. W znalezieniu części ofiar pomogli mu Ukraińcy, jak Ołeksandra Wasejko, która od dzieciństwa dba o polskie groby.

- Chodziliśmy paść krówki, jak jeszcze byłam mała. Pasłam krowy z dziewczynkami i chłopcami i tam zawsze nosiliśmy bukiety. Wiedzieliśmy, że trzeba bukiety postawić, kwiaty im. I chleb, weźmiemy chleba, piernika i zaniesiemy na mogiłkę, tam, gdzie byli zakopani - powiedziała Wasejko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zbiorowe groby na terenie Lwowa. IPN dostał zgodę na ekshumacje

Ojciec pani Ołeksandry podczas rzezi ukrywał Polaków. To on wskazał jej pochówki części z nich i kazał zapamiętać, żeby w przyszłości wskazać Polakom.

- Powiedział: "Jak będzie kiedyś takie prawo, że jeszcze polscy ludzie przyjdą, jak ja umrę wkrótce, a wy będziecie żyć, to pokażecie ludziom polskim, gdzie dwie panienki i ich mogiła". I ja im pokazałam, jak polscy ludzie przyjeżdżali, a one tam w tym rowie zakopane były, tylko głów nie było, ani u tej pani, ani u tej. Tylko korpusy były zakopane - wspomniała mieszkanka Wołynia.

Polscy badacze podkreślają, że także praca z ukraińskimi badaczami przebiega tu bez problemu. - Wiem, że komentowanie takich internetowych trolli czy jakichś takich pieniaczy jest czasem bez sensu - ocenił ks Trzaska.

- Ale to trzeba by czasem przyjechać tutaj i spojrzeć na tych ludzi, którzy tu mieszkają, na Ukraińców, którzy nie mieli z tą zbrodnią nic wspólnego, ich dziadkowie nie mordowali na Wołyniu, a może ich dziadkowie ostrzegali Polaków, że idą bandy UPA i będą mordować - dodał.