Bali, Nowa Zelandia, Tajlandia i Singapur. Tak Michał Sopiński korzystał z przywilejów rektora

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W Akademii Wymiaru Sprawiedliwości po tym, jak minister Waldemar Żurek odwołał powołanego przez Zbigniewa Ziobrę rektora Michała Sopińskiego, trwa audyt finansowy. Jak ustaliliśmy, jednym z wątków kontroli jest wykorzystywanie środków uczelni na luksusowe podróże odwołanego na początku września rektora.

Kontrolerów zainteresował m.in. tegoroczny wyjazd Michała Sopińskiego do Indonezji. Były rektor uzasadniał, że jedzie na konferencję naukową wygłosić referat. Po konferencji został na Bali jeszcze przez tydzień, w ramach urlopu. Za bilety lotnicze w obie strony, pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu (przez pięć dni konferencji) i wyżywienie zapłaciła uczelnia.