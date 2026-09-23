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Trzy egzorcyzmowane kobiety pozywają Kościół. Chcą prawie 20 milionów

Sebastian Klauziński
Sebastian Klauziński
Egzorcyzmy na kobietach miały trwać kilka lat
Egzorcyzmy na kobietach miały trwać kilka lat
Źródło zdj. gł.: SIMON WOHLFAHRT/AFP/East News
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Egzorcyzmy odebrały mi życie - mówi Irena. Wraz z dwiema innymi kobietami pozwała pięć diecezji i dwa zakony, w których działali egzorcyści. W sumie kobiety domagają się prawie 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Dotarliśmy do treści pozwu i odpowiedzi diecezji.Artykuł dostępny w subskrypcji
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Pozew przeciwko pięciu diecezjom i dwóm zakonom złożyły trzy kobiety. Dwie z nich zgodziły się podzielić z nami swoimi historiami, ale nie chcą publicznie ujawniać swoich danych, dlatego występują pod zmienionymi imionami - Irena i Natalia. Ich sprawy dotyczą dwóch diecezji: warszawsko-praskiej i kieleckiej, dlatego to na nich się skupiamy.

Jak twierdzą, podczas egzorcyzmów bito je, duszono, przywiązywano do łóżek i wpychano siłą krzyże do ust. Egzorcyzmy miały mieć też charakter przemocy seksualnej - niechcianego całowania, przygniatania ciałem tak, że kobiety czuły erekcje księży, dotykania genitaliów, wsadzania rąk pod bieliznę, a pod ubranie - krzyża i innych sakralnych rekwizytów - mówią.

Kobiety pozwały wspólnie diecezje i zakony, w których duchownymi byli ci egzorcyści.

Żaden z siedmiu podmiotów nie zgadza się na zadośćuczynienie. Wszystkie chcą oddalenia powództwa w całości - mówi nam pełnomocnik trzech kobiet.

W odpowiedziach diecezji kieleckiej i warszawsko-praskiej na pozew, do których dotarliśmy, czytamy, że przełożonymi egzorcystów nie były władze diecezji, tylko konkretne osoby - ówcześni biskupi. Wskazują też one, że kobiety, które domagają się zadośćuczynienia, były pełnoletnie, zgadzały się na egzorcyzmy, a ich relacje są niewiarygodne.

Im bliżej uwolnienia, tym będzie gorzej

Irena i Natalia dziś mają po trzydzieści kilka lat. Mówią, że pochodzą z trudnych domów. Jako nastoletnie koleżanki trzymały się na uboczu, miały swój świat. W 2009 roku z ciekawości - zaznaczają - zaczęły chodzić na spotkania ruchu oazowego. Słuchały metalu, interesowały się wampirami i lubiły ubierać na czarno. Znajomi z Oazy mieli więc stwierdzić, że dziewczynom potrzebne są egzorcyzmy.

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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak wyglądały egzorcyzmy według relacji poszkodowanych,
Jakie stanowisko zajmują diecezje w odpowiedzi na roszczenia kobiet,
Jakie są aktualne wytyczne Kościoła dotyczące egzorcyzmów w Polsce.
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Tagi:
Kościół katolickiKościół w PolsceKielceWarszawaPrzemocPrzemoc seksualnaPrzemoc wobec kobietSądpozewKsiądz
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