Trzy egzorcyzmowane kobiety pozywają Kościół. Chcą prawie 20 milionów

Egzorcyzmy na kobietach miały trwać kilka lat

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Pozew przeciwko pięciu diecezjom i dwóm zakonom złożyły trzy kobiety. Dwie z nich zgodziły się podzielić z nami swoimi historiami, ale nie chcą publicznie ujawniać swoich danych, dlatego występują pod zmienionymi imionami - Irena i Natalia. Ich sprawy dotyczą dwóch diecezji: warszawsko-praskiej i kieleckiej, dlatego to na nich się skupiamy.

Jak twierdzą, podczas egzorcyzmów bito je, duszono, przywiązywano do łóżek i wpychano siłą krzyże do ust. Egzorcyzmy miały mieć też charakter przemocy seksualnej - niechcianego całowania, przygniatania ciałem tak, że kobiety czuły erekcje księży, dotykania genitaliów, wsadzania rąk pod bieliznę, a pod ubranie - krzyża i innych sakralnych rekwizytów - mówią.

Kobiety pozwały wspólnie diecezje i zakony, w których duchownymi byli ci egzorcyści.

Żaden z siedmiu podmiotów nie zgadza się na zadośćuczynienie. Wszystkie chcą oddalenia powództwa w całości - mówi nam pełnomocnik trzech kobiet.

W odpowiedziach diecezji kieleckiej i warszawsko-praskiej na pozew, do których dotarliśmy, czytamy, że przełożonymi egzorcystów nie były władze diecezji, tylko konkretne osoby - ówcześni biskupi. Wskazują też one, że kobiety, które domagają się zadośćuczynienia, były pełnoletnie, zgadzały się na egzorcyzmy, a ich relacje są niewiarygodne.

Im bliżej uwolnienia, tym będzie gorzej

Irena i Natalia dziś mają po trzydzieści kilka lat. Mówią, że pochodzą z trudnych domów. Jako nastoletnie koleżanki trzymały się na uboczu, miały swój świat. W 2009 roku z ciekawości - zaznaczają - zaczęły chodzić na spotkania ruchu oazowego. Słuchały metalu, interesowały się wampirami i lubiły ubierać na czarno. Znajomi z Oazy mieli więc stwierdzić, że dziewczynom potrzebne są egzorcyzmy.