MEN opublikował informacje na temat harmonogramu egzaminów zawodowych i ósmoklasisty dla dorosłych

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało we wtorek, że egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy i ósmoklasisty w szkołach podstawowych dla dorosłych zostaną przeprowadzone zgodnie z sierpniowym harmonogramem.

Apel o większą liczbę sal i dezynfekcję

Resort edukacji zaapelował o to, aby egzamin przeprowadzić w większej liczbie sal. Przypomniano również o obowiązku regularnego wietrzenia pomieszczeń, myciu czy dezynfekcji rąk, a w przypadku członków zespołów nadzorujących i egzaminatorów – o noszeniu rękawiczek jednorazowych.

Z komunikatu wynika równie, że młodzieży do 16 lat, w drodze na egzamin i z powrotem do domu nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania się od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 16, który wynika z rozporządzenia.