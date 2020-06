Egzaminacyjna środa. Ósmoklasiści zmierzą się z matematyką, maturzyści z chemią i informatyką

Od wtorku do egzaminu ósmoklasisty podchodzi prawie 348 tysięcy uczniów w całym kraju. To pierwszy poważny sprawdzian w ich życiu. Choć nie można go oblać - nie ma progu zdawalności i aby ukończyć szkołę, wystarczy do egzaminu podejść - jest kluczowy w czasie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.