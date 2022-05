Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Arkusze CKE

Egzamin ósmoklasisty 2022 potrwa do czwartku. W środę 25 maja ósmoklasiści przez 100 minut mierzyli się z zadaniami z matematyki. Do rozwiązania dostali 19 zadań. Co obejmowały? Mamy arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Co było na matematyce?

Na egzaminie z matematyki uczniowie rozwiązywali 19 zadań - 15 z nich to zadania zamknięte, w których należało zaznaczyć poprawną odpowiedź z kilku do wyboru. Za każde można było zdobyć jeden punkt.

Co po egzaminie ósmoklasisty?

W 2022 roku do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych 502,6 tys. polskich uczniów z prawie 12,6 tys. szkół. Do nich miało dołączyć ok. 7150 uczniów – obywateli Ukrainy z ok. 2,5 tys. szkół.