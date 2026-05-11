Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Pierwsze reakcje uczniów Maciej Wacławik |

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 393 tys. uczniów z ok. 13 tys. szkół. Rozwiązali oni zadania w 1 180 011 arkuszach - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Ósmoklasiści rozpoczęli egzamin z języka polskiego o godz. 9.00 w poniedziałek. Egzamin trwał 150 minut i zakończył się o godz. 11.30.

Uczniowie oceniają egzamin ósmoklasisty

Jak uczniom poszedł egzamin? Reporter TVN24 Jerzy Korczyński zadawał to pytanie uczniom Szkoły Podstawowej nr 14 w Częstochowie. - Większość [uczniów - red.] mówiła, że na początku byli strasznie zestresowani, niektórzy nawet posiłkowali się meliską przed tym egzaminem - relacjonował reporter na antenie TVN24. - Zdecydowana większość mówi, że według swojej oceny napisała na 70-80 procent - dodał.

Jeden z uczniów stwierdził, że poszło mu "w miarę dobrze", jednak miał problem z jednym z zadań dotyczących lektur. - Z wszystkich arkuszy, które robiłam, myślę, że ten był zdecydowanie najtrudniejszy - oceniła inna uczennica częstochowskiej podstawówki. - Myślę, że 80 procent będzie na pewno - dodała.

Z rozmów z uczniami wynika, że najwięcej trudności sprawił im tekst "Przyjaciel Automateusza" Stanisława Lema. Z relacji ósmoklasistów wynika też, że musieli wykazać się znajomością m.in. "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego.

Egzamin ósmoklasisty 2026 - kiedy arkusze?

Arkusze egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego zostały opublikowane na stronach CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych tuż przed godz. 14.00. Jak zapowiada CKE, o tej porze publikowane będą również arkusze egzaminów zaplanowanych na kolejne dni.

Co jeszcze czeka ósmoklasistów

Już we wtorek uczniowie podejdą do egzaminu z matematyki, na środę zaplanowano natomiast egzamin z języka obcego nowożytnego. Uczniowie mieli do wyboru angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski i włoski. Najwięcej z nich (98,4 procent) zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z angielskiego.

