Polska Co dziś czeka ósmoklasistów? Tak wygląda egzamin z polskiego

Pierwszy dzień egzaminów ósmoklasisty Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest podejście do egzaminu ósmoklasisty. Pierwszy jest test z języka polskiego. Zgodnie z harmonogramem rozpoczyna się on w poniedziałek 11 maja o godzinie 9.00.

Choć nie ma progu zdawalności, to wyniki egzaminu ósmoklasisty są jednym z kryteriów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Im lepiej zdane egzaminy, tym więcej punktów uzyskuje kandydat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trzy ważne dni dla ósmoklasistów. To trzeba wiedzieć

Co trzeba zabrać ze sobą na egzamin

Uczniowie niewiele mogą mieć przy sobie podczas egzaminu. Oczywiście zabroniony jest telefon. Trzeba mieć za to dokument potwierdzający tożsamość (legitymację szkolną) oraz przybory do pisania: długopis (lub pióro) ‎z czarnym tuszem (lub atramentem). Warto sprawdzić, czy dobrze pisze, a najlepiej mieć też zapasowy. Uwaga, musi to być długopis nieścieralny.

Egzamin z języka polskiego - typowe zadania

Test składa się z dwóch części. Pierwsza to zadania zamknięte (takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych) i otwarte (w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Druga część to wypracowanie. W ubiegłym roku całość składała się z 19 zadań.

Test sprawdzi kompetencje, które absolwent szkoły podstawowej powinien posiadać: czytanie ze zrozumieniem, umiejętność formułowania opinii, analizy i interpretacji utworu, argumentowania, wnioskowania. Ważna jest poprawność językowa, wiedza na temat gramatyki, znajomość terminów literackich, znajomość zasad interpunkcji i ortografii oraz znajomość lektur. Jakie przykładowe polecenia zwykle pojawiają się na egzaminie?

Zwykle na początku są teksty, po lekturze których trzeba odpowiedzieć na kilka pytań, na przykład: oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń, wyjaśnij znaczenie wyrażenia, rozpoznaj zastosowaną formę gramatyczną. Są też zadania wymagające interpretacji tekstów kultury czy znajomości terminów z językoznawstwa czy literackich (np. homonim, neologizm, alegoria). Jednym z najtrudniejszych zadań w ubiegłym roku było to z interpunkcji - uczniowie mieli wstawić przecinki w odpowiednie miejsce w krótkim tekście.

Druga część egzaminu zakłada dłuższą wypowiedź pisemną, czyli napisanie na przykład opowiadania, rozprawki czy przemówienia. Gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni tegoroczne arkusze egzaminacyjne, opublikujemy je w portalu tvn24.pl.

Ile czasu trwa egzamin

Standardowo na wypełnienie arkusza z języka polskiego przewidziano 150 minut. Jest on dłuższy w przypadku osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - np. zespołem Aspergera czy niedowidzących i w takim wypadku wyniesie on 195 minut. Za poprawne rozwiązanie testu można uzyskać maksymalnie 45 punktów.

We wtorek 12 maja ósmoklasiści zmierzą się z testem z matematyki, dzień później z języka obcego nowożytnego. W tym roku do egzaminu ósmoklasisty podchodzi 393,3 tysiąca uczniów. Poznają swoje wyniki 3 lipca.

OGLĄDAJ: TVN24