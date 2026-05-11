Polska Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. O której godzinie pojawią się arkusze CKE?

Pierwszy dzień egzaminów ósmoklasisty

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 393 tys. uczniów z ok. 13 tys. szkół. Rozwiążą oni zadania w 1 180 011 arkuszach - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Ósmoklasiści rozpoczęli egzamin z języka polskiego o godz. 9.00 w poniedziałek. Egzamin potrwa 150 minut, czyli do godz. 11.30.

Egzamin ósmoklasisty 2026 - kiedy arkusze?

Arkusze egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego zostaną opublikowane na stronach CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych ok. godz. 14.00 (opublikujemy je również w naszym portalu). Jak zapowiada CKE, o tej porze publikowane będą również arkusze egzaminów zaplanowanych na kolejne dni.

Co jeszcze czeka ósmoklasistów

Już we wtorek uczniowie podejdą do egzaminu z matematyki, na środę zaplanowano natomiast egzamin z języka obcego nowożytnego. Uczniowie mieli do wyboru angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski i włoski. Najwięcej z nich (98,4 procent) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z angielskiego.

