Egzamin ósmoklasisty. Dziś angielski

Dziś trzecia i ostatnia część egzaminu ósmoklasistów, czyli pisemny test z języka obcego nowożytnego. We wtorek uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej pisali egzamin z języka polskiego, a w środę z matematyki. Od lat najczęściej wybieranym przez ósmoklasistów językiem obcym jest angielski.

W czwartek zostanie przeprowadzony pisemny egzamin z języka obcego nowożytnego - trzecia i ostatnia część egzaminu ósmoklasistów . Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń osiągnie bardzo niskie wyniki. Nie jest możliwe powtórne podejście do egzaminu w celu poprawy wyniku.

Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 3 lipca.