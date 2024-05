Egzamin ósmoklasisty. Mamy arkusze z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusze CKE z języka polskiego

Podobnie, jak w trzech poprzednich latach, egzamin został przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak wcześniej wymagań określonych w podstawie programowej. Co oznacza to w praktyce? Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej. Wprowadzono je w związku z pandemią COVID-19 . W tym roku obowiązują one po raz ostatni.

Umiejętności, jakie jeszcze zostały sprawdzone na egzaminie to m.in. czytanie ze zrozumieniem, stosowanie się do zasad gramatyki języka polskiego czy zasad ortografii. Standardowy czas, jaki przewidziano na wypełnienie arkusza to 120 minut. W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu (np. uczniów z dysleksją), czas ten mógł zostać wydłużony o maksymalnie 60 minut. Dla uczniów z Ukrainy mógł być wydłużony o nie więcej niż 90 minut. Za prawidłowe rozwiązanie arkusza z języka polskiego zdający mogli zdobyć 45 punktów.

Co ważne, choć podejście do egzaminu jest niezbędne do ukończenia szkoły podstawowej, nie jest możliwe jego niezdanie. Wyniki mają jednak wpływ na rekrutację do szkół ponadpodstawowych. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.