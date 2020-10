Kto pierwszy wróci do szkół i czego uczniowie dowiedzą się w grudniu. Czarnek o kolejnych miesiącach edukacji

Kiedy uczniowie wrócą do szkoły? - Nie wiemy tego. Nikt w Polsce, nikt w Europie, nikt na świecie nie wie, jak będzie się rozwijać pandemia - podkreślał we wtorek minister edukacji Przemysław Czarnek. Ale zaznaczał, że pierwsi na stacjonarne zajęcia będą wracać ci, którzy mają egzaminy zewnętrzne. Na razie zajęcia są zawieszone do 8 listopada.