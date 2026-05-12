Polska Dziś egzamin z matematyki. Jakich zadań mogą się spodziewać ósmoklasiści

We wtorek o godzinie 9.00 prawie 400 tysięcy uczniów, których zaledwie kilka tygodni dzieli od ukończenia szkoły podstawowej, przystąpi do egzaminu z matematyki. Na rozwiązanie arkusza zaplanowano 125 minut. Więcej czasu, bo 145 minut, przewidziano dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na egzamin z matematyki oprócz długopisu lub pióra z czarnym atramentem należy zabrać ze sobą linijkę oraz ważny dokument tożsamości, np. legitymację szkolną.

Nie jest dozwolone korzystanie z kalkulatora. Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać (z wyjątkiem urządzenia telekomunikacyjnego wyposażonego w aplikację służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia).

Co jest na teście z matematyki

Test z matematyki składa się zwykle z około 20 zadań, za które maksymalnie można zdobyć 30 punktów. Większość to polecenia zamknięte, w których należy wybrać prawidłową odpowiedź. Mniejszą część stanowią zadania otwarte, w których należy dokonać szczegółowych obliczeń.

Z jakimi poleceniami zwykle mierzą się ósmoklasiści? Podczas testu weryfikowana jest wiedza z następujących obszarów: równania z jedną niewiadomą, odczytywanie danych z osi, obliczanie pól powierzchni, objętości czy procentów i ułamków. Ponadto potęgi, pierwiastki czy wyliczanie średniej.

W ubiegłym roku do egzaminu z matematyki przystąpiło około 362 tysięcy uczniów. Średni wynik wyniósł 50 procent. Najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte za trzy punkty, które polegało na obliczaniu pola czworokąta z danego rysunku. Z kompletem punktów ukończyło je 29 procent nastolatków. Średni wynik z tego zadania to 0,87 punktu. Inne przykładowe zadanie z 2025 roku: "Dane są liczby: 91, 92, 95, 97. Która z podanych liczb przy dzieleniu przez 7 daje resztę 1? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych: 91, 92, 95, 97".

Arkusze z zadaniami z egzaminu ósmoklasisty zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE około godziny 14:00.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Kiedy wyniki

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie ma ustalonego progu zdawalności, jednak wynik ma wpływ na przyjęcie do wybranej przez ucznia szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Uczniowie poznają wyniki 3 lipca.

