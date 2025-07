Egzamin ósmoklasisty. Znamy wyniki i najtrudniejsze zadania

Egzamin ósmoklasisty 2025 Źródło: Lech Muszyński/PAP

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy - nie można go oblać, ale trzeba do niego przystąpić, by otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. To też kluczowy element rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - po przeliczeniu wyników za egzaminy można zdobyć aż 100 z 200 punktów rekrutacyjnych. Dlatego dla nastolatków każdy punkt jest na wagę złota.

Ósmoklasiści przed egzaminem z języka polskiego Źródło: TVN24

W tym roku ósmoklasiści rozwiązywali zadania w dniach 13-15 maja i pierwszy raz od kilku lat nie mieli żadnych ulg związanych z pandemią i nauczaniem zdalnym. Za to CKE zdecydowało o wydłużeniu czasu na rozwiązywanie zadań. Czy młodzież z tego korzystała? - Nie robiliśmy szczegółowych analiz, ale dostaliśmy ze szkół sporo sygnałów, że ten czas się przydał - mówi dyrektor Zakrzewski.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025

Do egzaminu przystąpiło około 362 tysiąca uczniów. Jak prezentują się ich średnie wyniki?

Język polski - 64 procent,

Matematyka - 50 procent,

Język angielski - 70 procent.

Dyrektor CKE wskazuje, że żaden z nich nie odbiega wyraźnie od średnich z ubiegłych lat. - Chciałbym przekazać uczniom gratulacje, że dali radę i podziękować wszystkim osobom w CKE i w szkołach odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie tego egzaminu - mówi Zakrzewski.

Wyniki egzaminów do analizy mają wykorzystać eksperci z państwowego Instytutu Badań Edukacyjnych, który tego lata ma prowadzić analizę na temat tego, jak działają szkoły bez obowiązkowych zadań domowych. O tym zadaniu poinformowała w tym tygodniu ministra Barbara Nowacka.

"Oduczyliśmy uczniów systematycznej pracy". Prace domowe wrócą? Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Co już widać?

Bez dodatkowych analiz widać jednak, że w wynikach egzaminu ósmoklasisty (bez względu na to, czy uczniowie odrabiali w domach lekcje, czy nie) utrzymują się dwa niepokojące trendy.

Pierwszy dotyczy języka angielskiego, gdzie obserwujemy duże różnice między uczniami ze wsi i miasta. Średnia różnica w wynikach to aż 12 punktów procentowych - młodzież na wsiach (to blisko 120 tysięcy uczniów) zdobyła średnio 65 procent punktów, a ta w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców (około 82 tysiące zdających) - 77 procent.

Na żadnym innym egzaminie ósmoklasisty różnice między uczniami ze wsi a tymi z miasta nie są tak duże jak na języku angielskim. Mimo zapowiedzi kolejnych ministrów, że walczą o wyrównywanie szans edukacyjnych, efektów tej walki nie widać.

Drugi trend ujawnił się w matematyce - choć w tym roku jak przyznają w CKE jest z tym nieco lepiej. Wyniki z matematyki coraz częściej przypominają "dwugarbnego wielbłąda". Co to oznacza? Że wyłaniają się z nich dwie bardzo duże grupy nastolatków - pierwszy "garb" to uczniowie bardzo słabi, którzy nie opanowali podstawowych umiejętności, drudzy ci naprawdę świetni. W tym roku większy przechył obserwowaliśmy po stronie tych uczniów najsłabszych - najczęstszy wynik wśród ósmoklasistów to zaledwie 17 proc. punktów.

Dla porównania na drugim biegunie znajduje się język angielski, gdzie najczęstszym wynikiem było 98 proc.

Co było najtrudniejsze?

CKE przygotowało zestawienie najtrudniejszych zadań ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych.

Na języku polskim najtrudniejsze okazało się zadanie z interpunkcji. Tylko 23 procent nastolatków poradziło sobie ze wstawieniem przecinków w odpowiednie miejsce.

Najtrudniejsze zadanie egzaminu ósmoklasisty Źródło: CKE

Na matematyce najtrudniejsze było zadanie otwarte za trzy punkty, które polegało na obliczaniu pola czworokąta. To zadanie z kompletem punktów ukończyło 29 procent nastolatków. Średni wynik z tego zadania to 0.87 punktu.

Najtrudniejsze zadanie z matematyki na egzaminie ósmoklasisty Źródło: CKE

Co dalej?

Egzaminu ósmoklasisty nie można poprawiać. Teraz z jego wynikami uczniowie przystąpią do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - liceów, techników i szkół branżowych. Dokładne terminy dla danych województw ustalają kuratoria oświaty.

8252 osoby uzyskały między 90 a 100 procent punktów ze wszystkich egzaminów i te o rekrutację mogą martwić się najmniej. To zaledwie 2,5 proc. wszystkich zdających.

We wtorek 8 lipca poznamy tegoroczne wyniki matur.