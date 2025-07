Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty

Uczniowie o egzaminie ósmoklasisty Źródło: TVN24

Z egzaminem ósmoklasisty w dniach 11-13 maja zmierzyło się ok. 355 tys. uczniów kończących szkołę podstawową. W piątek 4 lipca otrzymają zaświadczenie z wynikiem egzaminu. Podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025

Wyniki zostaną opublikowane w piątek, 4 lipca po godzinie 8.30 rano. Gdzie ich szukać? Na stronie ziu.gov.pl po zalogowaniu lub osobiście w szkole.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Mogą to zrobić w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ważne dla rekrutacji

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Zmierzenie się z nim jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Podstawą przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są wymagania edukacyjne określone w podstawie programowej dla ośmioletniej szkoły podstawowej.

Egzamin uznaje się za zdany niezależnie od uzyskanego wyniku. Istotne jest, by do niego przystąpić. Liczba uzyskanych punktów ma wpływ na rekrutację do szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej). Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin.