Egzamin ósmoklasisty. 6 rzeczy, które trzeba wiedzieć

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Co, jeśli uczeń się spóźni lub nie przyjdzie?

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym. Oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, by móc ukończyć szkołę. Co więc, jeśli zdający się rozchoruję lub nie będzie w stanie podejść do testu z innych przyczyn losowych? Wówczas, może on podejść do niego w terminie dodatkowym. Ten zaplanowano na dni 10-12 czerwca.