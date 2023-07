Dziś wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jak je sprawdzić?

Uczniowie szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do egzaminu ósmoklasisty, już dzisiaj mogą sprawdzić swoje wyniki. Są one dostępne w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU. Wyniki mają wpływ na przyjęcie ucznia do szkoły średniej - połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin.

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju, którzy w maju podeszli do egzaminu ósmoklasisty, od dzisiaj - poniedziałku 3 lipca, od godz. 10 mogą sprawdzić swoje indywidualne wyniki w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymali w swoich szkołach. Zaświadczenia o wynikach egzaminu otrzymają trzy dni później - 6 lipca. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.