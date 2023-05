Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Mamy arkusze CKE

Egzamin ósmoklasisty 2023 dobiegł końca. W czwartek 25 maja uczniowie przez 90 minut rozwiązywali zadania z języka obcego. Zdecydowana większość ósmoklasistów wybrała język angielski. Z czym się mierzyli? Poniżej publikujemy arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zakończył się egzamin ósmoklasisty 2023. W czwartek uczniowie mierzyli się z językiem obcym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 90 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. tych z dysleksją, mógł być przedłużony do 135 minut.

We wtorek uczniowie rozwiązywali zadania z języka polskiego (tu znajdziecie arkusze CKE z języka polskiego), a w środę z matematyki (arkusze CKE z matematyki).

Egzamin ósmoklasisty 2023 - język angielski. Arkusze z zadaniami

Ósmoklasiści na egzaminie z języka angielskiego dostali do rozwiązania 14 zadań, które sprawdzały umiejętności słuchania, czytania i pisania. W najwyżej punktowanym zadaniu uczniowie musieli napisać maila do koleżanki z Anglii. Opisywali w nim kolegę, który po kilku latach pobytu za granicą wrócił do Polski. Za bardzo dobre wykonanie zadania otrzymać można było 10 punktów. Były też zadania dotyczące m.in. organizacji przyjęć urodzinowych dla nastolatków, ulubionego sportu czy ferii zimowych. Wiele pytań sprawdzało umiejętność komunikowania się z rówieśnikami.

Egzamin ósmoklasisty 2023 - język obcy

Przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego zadeklarowała zdecydowanie największa grupa ósmoklasistów - 97,8 proc. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Również wśród uczniów z Ukrainy największa grupa - 73 proc. - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym przez nich językiem jest język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 25,9 proc. uczniów z obywatelstwem ukraińskim. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) przystąpi łącznie 1,1 proc. spośród wszystkich zgłoszonych uczniów obywateli Ukrainy.

Co dalej?

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu w tym tygodniu, to będzie go pisał w drugim terminie - od 12 do 14 czerwca. Egzamin ósmoklasisty ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

W tym roku z egzaminem ósmoklasisty mierzy się ponad 502,8 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju. Do egzaminu przystępuje także około 14,4 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Autor:kgo//az

Źródło: tvn24.pl