Są wyniki egzaminów ósmoklasisty. Gdzie je znaleźć? Największe trudności sprawiły matematyka i niemiecki

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej i uzyskania świadectwa, nie można go jednak nie zdać. Od osiągniętych wyników zależą natomiast szanse na kontynuowanie nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej: liceum, technikum albo szkole branżowej.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Należy pamiętać, że tegorocznych wyników egzaminów ósmoklasisty nie można wprost porównywać do wyników z lat ubiegłych. Co roku uczniowie wypełniają bowiem inne arkusze egzaminacyjne.

Rekrutacja do szkół średnich

Jak wygląda dalszy proces rekrutacji do szkół średnich? Zaświadczenie ze szczegółowymi wynikami egzaminów każdy z ósmoklasistów otrzyma 8 lipca. Zaświadczenie to, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, kandydaci do szkół ponadpodstawowych muszą złożyć w swojej szkole pierwszego wyboru. Nieprzekraczalny termin na to jest różny w zależności od części kraju, np. w Warszawie upływa on 13 lipca.