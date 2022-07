Dziś wyniki egzaminów ósmoklasisty. Gdzie je znaleźć? Terminy rekrutacji do szkół średnich

Dziś o godzinie 10 podane zostaną wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. W 2022 roku przystąpiło do nich rekordowe pół miliona uczniów. Gdzie będzie można sprawdzić swoje wyniki? Jak wygląda dalszy proces rekrutacji do szkół średnich?

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej i uzyskania świadectwa, nie można go jednak nie zdać. Od osiągniętych wyników zależą natomiast szanse na kontynuowanie nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej: liceum, technikum albo szkole branżowej.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Należy pamiętać, że tegorocznych wyników egzaminów ósmoklasisty nie można wprost porównywać do wyników z lat ubiegłych. Co roku uczniowie wypełniają bowiem inne arkusze egzaminacyjne.

Rekrutacja do szkół średnich

Jak wygląda dalszy proces rekrutacji do szkół średnich? Zaświadczenie ze szczegółowymi wynikami egzaminów każdy z ósmoklasistów otrzyma 8 lipca. Zaświadczenie to, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, kandydaci do szkół ponadpodstawowych muszą złożyć w swojej szkole pierwszego wyboru. Nieprzekraczalny termin na to jest różny w zależności od części kraju, np. w Warszawie upływa on 13 lipca.