Drugi dzień egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie mierzą się z matematyką

Środa jest drugim dniem tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. Ponad 360 tysięcy uczniów VIII klas szkół podstawowych o godzinie 9 rozpoczęło egzamin pisemny z matematyki. W czwartek zweryfikują swoją wiedzę z wybranego języka obcego.

We wtorek uczniowie kończący ósme klasy podchodzili do egzaminu z języka polskiego. Na rozwiązanie 19 zadań - w tym napisanie wypracowania - mieli 120 minut. Pierwsze zadania dotyczyły fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

W czwartek odbędzie się egzamin z języka obcego. Największa grupa ósmoklasistów - 96,66 procenta - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,92 procenta uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,42 procent ósmoklasistów.

Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim PAP/Lech Muszyński

Egzaminy ósmoklasisty 2021 w reżimie sanitarnym

Egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Są one zbliżone do obowiązujących w tym roku w maju na maturze, w marcu podczas próbnych egzaminów oraz do egzaminów przeprowadzonych w ubiegłym roku, również w reżimie sanitarnym.

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty TVN24

Wyniki egzaminu 2 lipca

Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 16-18 czerwca. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Autor:pp/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl