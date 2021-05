Egzamin ósmoklasisty 2021. Arkusze z języka polskiego

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy egzamin zewnętrzny w polskim systemie edukacji. Muszą do niego podejść wszyscy ci, którzy chcą ukończyć szkołę podstawową. Nie można go oblać, ale podejście do egzaminu jest obowiązkowe. W tym roku z egzaminem ósmoklasisty mierzy się ponad 360 tysięcy uczniów w prawie 12,7 tys. szkół. Egzamin składa się z trzech części: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.