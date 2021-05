Zakończył się egzamin ósmoklasisty. Mamy arkusze z języka angielskiego

Do egzaminu ósmoklasistów podeszło w tym roku około 360 tysięcy uczniów w blisko 12,7 tys. szkól w całym kraju. Udział w egzaminie jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, jego wynik jest też kluczowy przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół branżowych). Nie można go jednak oblać. Egzamin, który w tym roku przeprowadzono po raz trzeci, składał się z trzech części - we wtorek uczniowie rozwiązywali zadania z języka polskiego, w środę z matematyki, a dziś z języka obcego. Zdecydowana większość wybrała angielski.