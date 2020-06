Ósmoklasiści dziś kończą swoje zmagania. Maturzyści nadal uczestniczą w egzaminacyjnym maratonie

Ponad 95 procent ósmoklasistów w czwartek o godzinie 9 rozpocznie zmagania z egzaminem z języka angielskiego. W tym czasie maturzyści będą rozwiązywali zadania z języka niemieckiego.

Egzaminy w reżimie sanitarnym dla ósmoklasistów dobiegają już końca. Uczniowie kończący właśnie szkoły podstawowe musieli zmierzyć się z trzema egzaminami - we wtorek rozwiązywali zadania z języka polskiego, w środę z matematyki, a dziś o godz. 9 przystąpią do egzaminu z języka obcego. Na rozwiązania zadań będą mieli 90 minut. Zdecydowana większość - ponad 95 proc. sprawdzi swoje umiejętności z języka angielskiego.

Więcej zadań otwartych

Na egzaminie musi pojawić się co najmniej jedno zadanie otwarte, sprawdzające każdą z umiejętności: czytanie, słuchanie, znajomość funkcji językowych, gramatyki i leksyki oraz pisanie. To nowość, przed wprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty (a więc przed likwidacją gimnazjów) na egzaminach zewnętrznych np. zadania ze słuchania, zawsze miały formułę zamkniętą. Otwarte zadania sprawdzające tę umiejętność pojawiały się tylko na maturze, i to dwujęzycznej.

Wiceminister Maciej Kopeć w poniedziałek podkreślał, że egzamin ósmoklasisty jest odejściem od "testomanii". - 70 procent punktów możliwych do uzyskania z języka polskiego jest za zadania otwarte, w przypadku matematyki to jest połowa punktów. Dotyczy to też egzaminu z języka obcego, który łączy dawny poziom podstawowy z rozszerzonym - przypomniał. Odnosił się tym samym do zlikwidowanego egzaminu gimnazjalnego, który miał dwa poziomy zaawansowania.

Egzaminu ósmoklasisty nie można oblać, ale trzeba do niego podejść, by otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik jest też kluczowy przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół branżowych).

Harmonogram maturalny

W czasie, gdy ósmoklasiści będą mierzyć się z językiem angielskim, maturzyści rozwiążą zadania z języka niemieckiego. Dla tych, którzy podejdą o godz. 9 do egzaminu na poziomie podstawowym, będzie to jeden z czterech obowiązkowych egzaminów maturalnych niezbędnych, by uzyskać świadectwo dojrzałości. W tym roku odwołano matury ustne. Trzeba uzyskać 30 procent punktów z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym (niemiecki jest drugim pod względem popularności). Trzeba też podejść do jednego wybranego egzaminu na poziomie rozszerzonym. To też może być egzamin z niemieckiego - rozszerzenie odbędzie się w czwartek o godzinie 14.

W tym tygodniu w planie jest jeszcze matura z geografii oraz historii sztuki.

W przyszłym tygodniu zaplanowano kolejne matury: w poniedziałek 22 czerwca - język włoski i język łemkowski; we wtorek 23 czerwca - język francuski; w środę 24 czerwca - fizyka i astronomia oraz historia; w czwartek 25 czerwca język hiszpański, a w piątek 26 czerwca język niemiecki.

26 czerwca to też ostatni dzień roku szkolnego, w związku z pandemią będzie wyglądał on jednak nietypowo - w niektórych szkołach uczniowie spotykają się z nauczycielami tylko online, w innych klasy będą miały swoje pożegnalne dyżury na boiskach.

Zarówno ósmoklasiści jak i maturzyści, którzy z powodów losowych - w tym kwarantanny związanej z koronawirusem - w terminie nie mogli napisać swoich egzaminów, będą mogli zrobić to w dodatkowym lipcowym terminie.

Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl