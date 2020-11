"Nie wszyscy 'statyści' wychodzą na własnych nogach". Chorzy na COVID-19 odpowiadają Edycie Górniak

Zakażeni koronawirusem poseł PiS Jerzy Polaczek oraz były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz zareagowali na wypowiedź piosenkarki Edyty Górniak, której zdaniem w szpitalach nie leżą chorzy na COVID-19, ale statyści. "Są wśród nas nie tylko statyści, ale wręcz aktorzy, którzy odgrywają sceny ataków duszenia się (...) czy sceny śmierci i pakowania do worków. Zapraszamy Panią!" – napisał Polaczek.

"Są wśród nas nie tylko statyści, ale wręcz aktorzy, którzy odgrywają sceny ataków duszenia się, niemożności zaczerpnięcia powietrza czy sceny śmierci i pakowania do worków. Zapraszamy Panią"- dodał.

"Niestety nie wszyscy 'statyści' wychodzą na własnych nogach"

"Nie jest to przyjemne i niestety nie wszyscy 'statyści' wychodzą na własnych nogach ze szpitala" – napisał w mediach społecznościowych Posobkiewicz. Don Gisu to jedno z jego wcieleń, gdy będąc szefem sanepidu nieszablonowo - nagrywając klipy - zachęcał do bycia dawcą narządów i tkanek, propagował szczepienia, edukował o szkodliwości palenia i dopalaczy.