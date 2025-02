Prokuratura w sprawie "kuli w łeb": konieczne jest przesłuchanie Donalda Tuska

Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie europosła Krzysztofa Brejzy w sprawie słów posła PiS Edwarda Siarki o "kuli w łeb". Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba przekazał, że konieczne jest przesłuchanie premiera Donalda Tuska, do którego skierowane były te słowa.

"Istnieje konieczność przesłuchania" premiera

Zaznaczył, że biorąc pod uwagę treść wypowiedzianych słów oraz miejsce, "konieczne jest przeanalizowanie materiału pod kątem ewentualnego wypełnienia znamion z artykułu 255 paragraf 2 Kodeksu karnego, to jest do publicznego nawoływania do przestępstwa zabójstwa czyli zbrodni". Grozi za to kara więzienia do trzech lat.