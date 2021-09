Biskup Edward Janiak nie żyje

Biskup Edward Janiak urodził się w 14 sierpnia 1952 roku w Malczycach. Zanim wstąpił do seminarium, studiował na Wydziale Technologii Drewna Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Na prezbitera został wyświęcony w 1979 roku w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu z rąk biskupa pomocniczego Wincentego Urbana.

26 października 1996 Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Scilium. Święcenia biskupie otrzymał 30 listopada 1996 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Biskupem diecezji kaliskiej mianował go papież Benedykt XVI 21 lipca 2012 r. Od 2020 pełnił funkcję biskupa seniora diecezji kaliskiej.