Nauczycielki w przedszkolach i opiekunki w żłobkach boją się wracać do pracy. "Jak rząd to sobie wyobraża?"

"Proszę o konkretną odpowiedź: czy nauczyciele będą musieli pójść do żłobków, przedszkoli i świetlic w najbliższym czasie na zajęcia opiekuńcze? A tak w ogóle żłobek i przedszkole ma przede wszystkim funkcję opiekuńczą, to jak może być nieczynne, a czynne? Dlaczego narażacie nauczycieli na takie ryzyko? Skoro minister zdrowia mówi, by nie tworzyć grup, to jak sobie państwo to wyobrażają?" – to fragment listu, który trafił do Związku Nauczycielstwa Polskiego i został skierowany do ministerstw edukacji oraz pracy. Jego autorką jest zaniepokojona nauczycielka.