Problemy polskiej szkoły. "Załamanie to kwestia kilku ostatnich lat"

Załamanie w polskiej edukacji to jest tak naprawdę kwestia kilku ostatnich lat - powiedziała we "Wstajesz i wiesz" dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka, dzieląc się swoimi wnioskami po niedzielnej debacie "Ostatni dzwonek. Debata o edukacji", w której zaproszeni goście dyskutowali o problemach polskiej szkoły.

W niedzielę w specjalnym programie "Ostatni dzwonek. Debata o edukacji" w TVN24 zaproszeni goście dyskutowali o stanie edukacji w kraju i problemach, z jakimi obecnie mierzy się polska oświata, w której nauczyciele masowo odchodzą z zawodu, a klasy są przepełnione. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki nie przyjęli zaproszenia do programu.

Uroczystość szkolna. Zdjęcie ilustracyjne Grzegorz Momot/PAP

Justyna Suchecka: załamanie to kwestia kilku ostatnich lat

We "Wstajesz i wiesz" w TVN24 o wnioskach po debacie mówiła dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka. - Myślę, że przede wszystkim nie możemy być spokojni. Ten tytułowy "ostatni dzwonek" to rzeczywiście jest ostatni dzwonek dla nas jako społeczeństwa, żeby się tą szkołą zainteresować. Teraz jeszcze jakoś dociągniemy te plany, jeszcze te lekcje się zapełnią, ale co będzie za rok? - postawiła pytanie.

- Trzeba przyznać, że nam się w edukacji poprawiało. My bardzo rzadko przyjmujemy to do wiadomości, kochamy krytykować polską szkołę, ale zewnętrzne badania jak PISA (Programme for International Student Assessment - przyp. red.) czy TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study - red.) pokazywały, że dzieci się uczyły coraz lepiej, przyswajały coraz więcej wiadomości, a także, że przez wiele lat poprawiał się status zawodowy nauczyciela - stwierdziła Suchecka. Dodała jednocześnie, że "to załamanie to jest tak naprawdę kwestia kilku ostatnich lat".

Suchecka: załamanie w polskiej szkole to kwestia kilku ostatnich lat TVN24

"Straciliśmy coś, co powinno być kluczowe"

- I to nie dlatego, że PiS nie dawał podwyżek, bo rzeczywiście dawał i może być z tego dumny, ale dlatego, że gospodarka rosła dużo szybciej, a my, niestety, straciliśmy coś, co powinno być kluczowe, czyli szacunek dla nauczycieli - dodała.

Według dziennikarki "nie doceniamy tego, co mamy". - I to nie chodzi tylko o to papierowe wykształcenie, ale sam fakt, że mają wyższe wykształcenie, to naprawdę nie jest standard w państwach europejskich - powiedziała.

