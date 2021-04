35 tygodni w domach. "W tej chwili dzieci mogą odczuwać lęk przed powrotem do szkoły"

Coraz więcej badań i statystyk wskazuje, że część dzieci do szkoły wracać nie chce - powiedziała w TVN24 psycholożka i psychoterapeutka dziecięca Ewa Narkiewicz-Nejno. Jak dodała, przez pandemię i brak lekcji w trybie stacjonarnym dzieci spędziły 35 tygodni w domach. Podkreśliła, że "relacje rówieśnicze w tym wieku są bardzo ważne i wpływają na rozwój dziecięcy". - To bardzo istotne, żeby dzieci wróciły do środowisk rówieśniczych i rozpoczęły naukę w szkole - mówiła.

W środę minister Adam Niedzielski poinformował, że w jedenastu województwach od poniedziałku 26 kwietnia edukacja w klasach 1-3 szkół podstawowych będzie prowadzona w systemie hybrydowym.

Szef resortu zdrowia przekazał, że w pięciu województwach, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, obostrzenie zostanie utrzymane. Chodzi o województwa: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie.

Niedzielski: w 11 województwach przywracamy edukację hybrydową w klasach 1-3 TVN24

"W tej chwili dzieci mogą odczuwać lęk przed powrotem do szkoły"

Do powrotu dzieci do szkół i kwestii nauki zdalnej odniosła się w sobotę we "Wstajesz i weekend" w TVN24 psycholożka i psychoterapeutka dziecięca Ewa Narkiewicz-Nejno. Jak stwierdziła, "coraz więcej badań i statystyk wskazuje na to, że część dzieci do tej szkoły wracać nie chce".

Mówiła, że "Polska przoduje wśród krajów, w których dzieci bardzo długo przebywały poza szkołą, podczas nauki online". Jak doprecyzowała, "średnio dzieci spędziły 35 tygodni w domach". - Z pewnością należy zwrócić uwagę na fakt, że u części dzieci, które jeszcze przed pandemią wykazywały problemy w relacjach rówieśniczych, te się jeszcze pogłębiły - mówiła.

- W tej chwili dzieci mogą odczuwać lęk przed powrotem do szkoły - dodała psycholożka.

Ewa Narkiewicz-Nejno wskazywała także, że "inne sytuacje, które też wpływają na niechęć powrotu dzieci do szkoły, są związane z tym, że dzieci w trakcie nauki online nauczyły się radzić z różnymi sytuacjami stresowymi". - W taki sposób, że na przykład kiedy zostały nagle wywołane do odpowiedzi, przestawała działać kamerka - powiedziała.

Narkiewicz-Nejno: w tej chwili dzieci mogą odczuwać lęk przed powrotem do szkoły TVN24

- Dzieci się dość szybko nauczyły wykorzystywać te różne sytuacje - dodała.

Psycholożka: zwracajmy uwagę, jakie emocje towarzyszą dzieciom, nie lekceważmy tego

Podkreśliła, że "relacje rówieśnicze w tym wieku są bardzo ważne i wpływają na rozwój dziecięcy". - Jest to bardzo istotne, żeby dzieci wróciły do środowisk rówieśniczych i rozpoczęły naukę w szkole - mówiła.

Do rodziców, nauczycieli i opiekunów Narkiewicz-Nejno zaapelowała, aby zwracać uwagę "na to, jak dzieci się czują". - Pamiętajmy, żeby pytać dzieci o to, czego się obawiają. Jeśli nie chcą o tym mówić, zawsze warto powiedzieć: słuchaj, jestem blisko ciebie, jeżeli tylko będziesz chciał porozmawiać, jestem gotowy podjąć tę rozmowę - wskazywała.

"Kiedy równoległe trwa kilka lekcji online, bardzo często jest się ciężko skupić" TVN24

- Zwracajmy uwagę, jakie emocje towarzyszą dzieciom, nie lekceważmy tego - zaapelowała psycholożka we "Wstajesz i wiesz".

Autor:pp//now

Źródło: TVN24