"Już naprawdę nikomu nie chce się reagować na nagłe zmiany planów"

Przygotowaliśmy się na wszystkie możliwe scenariusze - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, odnosząc się do kwestii powrotu dzieci do szkół. - Należałoby sobie uczciwie powiedzieć, że do końca tego roku do szkoły będą chodzić tylko dzieci młodsze - stwierdził Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.