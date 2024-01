"To nie jest tylko opinia nasza, nauczyciele to potwierdzają". Uczeń o trzech najważniejszych punktach dla edukacji

Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz ( Nowa Lewica ) i uczeń liceum, Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej mówili w "Faktach po Faktach" w TVN24 o edukacji i sytuacji uczniów w szkołach. Odnieśli się do Paktu edukacyjnego, który został we wtorek podpisany w Sejmie w czasie spotkania przedstawicieli uczniów, organizacji młodzieżowych i polityków. Dokument ma trafić do resortu edukacji.

Trzy najważniejsze punkty pakietu? "Zdrowie psychiczne, podstawa programowa, prawa uczniowskie"

- Zdaniem moim i uczniów, uczennic to przede wszystkim zdrowie psychiczne, czyli psycholog w każdej szkole. Żeby nie było sytuacji, w której w szkole po prostu nie ma psychologa. Bo wiemy z Fundacji GrowSPACE, że są gminy, w których nie ma nawet jednego psychologa, co nie powinno mieć miejsca - mówił.

- Ale oczywiście też podstawa programowa, która jest bardzo przeładowana i też przestarzała. Uczymy się rzeczy, które nam się nie do końca przydadzą w przyszłości - przekonywał. Mrozek podkreślał, że uczniowie już o tym wiedzą, bo rozmawiają na ten temat z nauczycielami. - To nie jest tylko opinia nasza, uczniów, tylko też nauczyciele to potwierdzają, że chcieliby tej zmiany podstawy programowej, chcieliby móc uczyć tego, co będziemy później mogli wykorzystać w przyszłości - wyjaśniał.