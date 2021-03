Edukacja hybrydowa dla najmłodszych uczniów. Na czym będzie polegała?

Nauczanie zdalne dla większości uczniów zostanie przedłużone co najmniej o kolejne dwa tygodnie. W czterech województwach w szkołach normalnie nie będą się uczyć nawet najmłodsi uczniowie. Do szkół będą chodzić na zmianę – w systemie hybrydowym.

Co najmniej do 28 marca stacjonarnie kształcić się będą jedynie uczniowie klas 1-3 i szkół specjalnych – ogłosił dziś minister edukacji Przemysław Czarnek. Wyjątkiem od tej reguły mieli być najmłodsi uczniowie z Pomorza, Warmii i Mazur, dla których zaplanowano nauczanie hybrydowe. Dwie godziny później minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że w trybie hybrydowym edukacja wczesnoszkolna będzie prowadzona też na Mazowszu i Ziemi Lubuskiej.

Jak informował minister Czarnek, obecnie w trybie stacjonarnym (dla klasy 1-3) pracuje ponad 95 proc. szkół. Frekwencja uczniów utrzymuje się na poziomie 88-90 proc. - Nie ma więc problemów w samych szkołach – komentował minister. - Co innego ruch okołooświatowy. To milion dzieci udających się każdego dnia do szkół, jak dodamy do tego opiekunów, to mówimy o kilku milionach osób. To może zwiększyć kontakty i może mieć wpływ na wskaźniki pandemiczne – dodał.