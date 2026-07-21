Polska Brakuje nauczycieli. W których województwach najbardziej? Oprac. Maciej Wacławik |

Barbara Nowacka: rząd przyjął projekt zakazujący z korzystania przez dzieci ze smartfonów w szkołach podstawowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Elzbieta Krzysztof/Shutterstock

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"Tylko od początku lipca dyrektorzy opublikowali blisko 11 tys. nowych ofert. Oznacza to, że niezależnie od pory dnia czy dnia tygodnia, nowe ogłoszenie pojawiało się średnio co dwie minuty" - informuje "DGP".

W tych województwach jest najgorzej

Z danych przekazanych gazecie przez kuratoria oświaty wynika, że najwięcej wakatów jest w województwie mazowieckim (4206), małopolskim (2464), dolnośląskim (1696) oraz śląskim (1660).

"Na drugim biegunie znajduje się województwo świętokrzyskie z ofertami pracy dla 419 nauczycieli i kujawsko-pomorskie (555). Jednak nawet w regionach o teoretycznie mniejszej liczbie wolnych etatów dyrektorzy mają ogromne trudności ze skompletowaniem kadry przed nadchodzącym rokiem szkolnym" - pisze "DGP".

Według gazety dyrektorzy szkół masowo sięgają po nauczycieli bez odpowiednich kwalifikacji. "Na podstawie zestawień z 13 województw dyrektorzy wystąpili łącznie z 49 261 wnioskami o zgodę na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji. Kuratorzy wydali 37 873 zgody" - informuje "DGP".

Redagował AM