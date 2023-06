Niedzielski: Podpisałem doniesienie do prokuratury w sprawie 10 lekarzy. Chodzi o wystawianie e-recept

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że podpisał doniesienie do prokuratury w sprawie 10 lekarzy, którzy "dopuścili się co najmniej pięciu przestępstw" w związku z wystawieniem e-recept. Zdecydował wprowadzić się ograniczenia w systemie.

Jak mówił, Ministerstwo Zdrowia zidentyfikowało dziesięciu lekarzy, którzy w ciągu roku wystawili od 100 do 400 tysięcy recept. To oznacza - jak wskazał - że dziennie wystawiali oni "od blisko 300 do ponad tysiąca recept".