Szef Urzędu Ochrony Danych Osobowych pyta MSWiA o dowody osobiste z błędami

Odpowiedzialne za ich produkcję MSWiA przyznało wówczas oficjalnie, że do obywateli zostało wysłanych "249 dowodów osobistych z wadą techniczną". Według naszych nieoficjalnych źródeł mogło zostać wyprodukowanych nawet 10 tysięcy dokumentów zawierających błąd. Wada polega na tym, że o ile plastikowy dokument jest wydrukowany z poprawnymi danymi, to warstwa elektroniczna została zaprogramowana błędnie. - Są na niej dane innej, żyjącej osoby - mówi nasze źródło.

Pytania Prezesa

Po naszym materiale do resortu spraw wewnętrznych trafiło pismo z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prezes tej instytucji zwrócił się o do szefa MSWiA, Mariusza Kamińskiego o odpowiedzi na szereg pytań. Dał pięć dni na ich udzielenie.

Z dokumentu, którego kopię posiada redakcja tvn24.pl, wynika, że Prezes UODO chce wiedzieć m.in.: - w jakim czasie były wydawane dowody z błędem; - w jaki dokładnie sposób MSWiA ustaliło liczbę wadliwie spersonalizowanych e-dowodów; - czy została przeprowadzona analiza, która dałaby odpowiedź na pytanie, czy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych i czy w związku z tym MSWiA miało obowiązek zawiadomić organ nadzorczy, czyli UODO; - jakie działania podjęło MSWiA, by nie dopuścić do podobnych błędów w przyszłości.