Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dzisiaj posiedzenie RBN. Skład i tematyka wzbudziły kontrowersje

RBN
Prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Źródło: TVN24
Dziś po południu w Pałacu Prezydenckim odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki chce omówić między innymi kwestie związane z programem SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju i "wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego". Tematyka i udział niektórych osób w posiedzeniu od początku budzą kontrowersje.

Dziś po godzinie 14 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Omówione mają zostać kwestie związane z pożyczką zaciągniętą przez rząd na realizację Programu SAFE oraz zaproszenie Polski do utworzonej z inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa Rady Pokoju. Trzecim zapowiedzianym tematem ma być "wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego" - jak wskazywali przedstawiciele KPRP, chodzi o znajomość marszałka Sejmu z Rosjanką Swietłaną Czestnych.

W skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego - organu doradczego prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa - wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.

PiS na RBN będzie reprezentował przewodniczący klubu Mariusz Błaszczak, KO - również szef klubu Zbigniew Konwiński. PSL będą reprezentować - poza wicepremierem, szefem MON i prezesem ugrupowania Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oraz szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk. W posiedzeniu weźmie też udział szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz wraz z przewodniczącą ugrupowania Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

"Bardzo inteligentna zagrywka" w sprawie RBN
Dowiedz się więcej:

"Bardzo inteligentna zagrywka" w sprawie RBN

FAKTY PO FAKTACH

Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik przekazał, że w posiedzeniu RBN będzie uczestniczyć szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Na posiedzeniu pojawi się lider Partii Razem, poseł Adrian Zandberg.

Wiceprzewodniczący klubu Konfederacji Michał Wawer powiedział, że ugrupowanie reprezentować będzie lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz poseł Bartłomiej Pejo. Swoją obecność potwierdził także przewodniczący koła Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.

Szef BBN Sławomir Cenckiewicz zapowiedział, że podczas posiedzenia "nie będzie żadnego show i ataku", a intencją prezydenta jest to, by porozmawiać poważnie o sprawach państwowych. Minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział w ub. tygodniu, że jeśli w posiedzeniu RBN będzie uczestniczył Cenckiewicz, to nie będzie można przekazywać na nim niejawnych informacji.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Dobrzyński odpowiada Cenckiewiczowi. "Dezinformacja"

Spory o uprawnienia Cenckiewicza i udział w posiedzeniu Skalika

Między Kancelarią Prezydenta RP i BBN a rządem i służbami toczy się obecnie spór o poświadczenia bezpieczeństwa Cenckiewicza i jego dostęp do informacji niejawnych. Strona rządowa, w tym minister-koordynator służb specjalnych stoją na stanowisku, że poświadczenia bezpieczeństwa zostały odebrane Cenckiewiczowi przez SKW w 2024 roku.

Cenckiewicz: nie zapoznaję się z informacjami o charakterze niejawnym
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cenckiewicz: nie zapoznaję się z informacjami o charakterze niejawnym

Oprócz punktu posiedzenia RBN dotyczącego marszałka Sejmu, kontrowersje budzi też udział w niej posła sejmowego koła Konfederacja Korony Polskiej Włodzimierza Skalika, którego część polityków określa jako prorosyjskiego.

Marszałek Sejmu zauważył we wtorek, że kwestia Programu SAFE jest w dużej mierze tematem poufnym i tajnym. - Problem polega na tym, że będzie uczestniczył w tym wydarzeniu (RBN) pan Skalik, polityk wprost prorosyjski i jedyny parlamentarzysta, który głosował przeciwko uchwale potępiającej rosyjskie ataki na terytorium Rzeczpospolitej - powiedział Czarzasty. Zaznaczył, że podczas posiedzenia RBN odbędzie się dyskusja o sprawach związanych z zakupem broni. - W związku z tym, ja bym po prostu pana Skalika nie zapraszał - oświadczył.

Nawiązał też do punktu obrad RBN, który ma dotyczyć jego osoby. Ocenił, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego „nie jest bazarem ani cyrkiem” i niektóre tematy nigdy nie powinny być jej przedmiotem. - Od takich spraw są służby, prokuratura i sąd - ocenił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pap_20251208_0L0
"Nie ma sensu rozmawiać o sprawach ściśle tajnych". Kontrowersyjne zaproszenie na RBN
Grzegorz Braun i Włodzimierz Skalik
Prorosyjski poseł na Radzie Bezpieczeństwa? "Zaproszenia zostały wysłane"
W KULUARACH
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
W środę posiedzenie RBN. Sikorski: ja bym takich gości nie zaprosił

Czarzasty zapowiedział, że podczas Rady będzie chciał zadać swoje pytania dotyczące m.in. kontaktów prezydenta Nawrockiego ze środowiskiem pseudokibiców i przestępczego półświatka. - Dotyczy koneksji prezydenta z osobami takimi jak Wielki Bu, zawodnik MMA podejrzany o działania w trójmiejskim półświatku - mówił.

Także wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że "ma problem" z niektórymi osobami zaproszonymi na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. - Ja bym takich gości do Pałacu Prezydenckiego nie zaprosił - zaznaczył szef MSZ, odnosząc się do udziału w RBN sejmowego koła Konfederacja Korony Polskiej.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk w poniedziałek wyraził nadzieję, że na posiedzeniu nie będzie nikogo, kto nie posiada dostępu do informacji niejawnych. Zauważył, że posłowie z urzędu posiadają dostęp do informacji tajnych.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Źródło: Piotr Nowak/PAP

Dyskusja o Radzie Pokoju, programie SAFE i kontaktach Czarzastego

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił w poniedziałek w TV Republika, że Nawrocki podczas RBN chce usłyszeć, jakie jest stanowisko rządu ws. przystąpienia do Rady Pokoju. Według Leśkiewicza, "jeżeli będzie decyzja pozytywna, powinna być rozpatrzona szybko".

Inicjatywa dotycząca Rady Pokoju budzi kontrowersje oraz obawy, że jest ona tworzona jako alternatywa wobec ONZ. Te przypuszczenia potwierdził sam Trump, który w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że Rada może zastąpić ONZ. Przedmiotem sporu jest też lista osób zaproszonych przez Biały Dom, wśród których obok demokratycznie wybranych przywódców znajdują się też autokraci, tacy jak Putin czy przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka.

Rzecznik prasowy prezydenta był też pytany o kolejny temat, który ma być poruszony na posiedzeniu RBN: "wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego". - Ta sprawa jest niezwykle niepokojąca, ta sprawa zaniepokoiła pana prezydenta. Tym bardziej, że pan marszałek Czarzasty nie odpowiedział na żadne z pytań, nie wyjaśnił tych swoich towarzysko-biznesowych znajomości z panią Swietłaną Czestnych, osobą powiązaną bardzo blisko z kręgami władzy Federacji Rosyjskiej - powiedział Leśkiewicz.

"Jak Czarzasty Nawrockiemu, tak Nawrocki Czarzastemu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jak Czarzasty Nawrockiemu, tak Nawrocki Czarzastemu"

Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiSebastian Zakrzewski

Odnosząc się do kolejnego tematu, którym ma zająć się RBN czyli programu SAFE, Leśkiewicz podkreślił, że wokół tego programu jest nadal wiele niewiadomych. - Ten program ma kilka znaków zapytania, zresztą rządzący sami te znaki zapytania wywołują, bo nie informują transparentnie o szczegółach dotyczących tego programu - zauważył.

- PR-owo mówią, że mamy 43 miliardy euro, ale do dziś tak naprawdę nie wiemy, jak będzie oprocentowana ta pożyczka, na jakim procencie ona będzie, czy to będzie 3 czy 4 procent. Wiemy tylko, że te pieniądze trzeba wydać do roku 2030, a spłacać będziemy do 2070 - powiedział Leśkiewicz.

Instrument SAFE to program, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich UE. Przewiduje łącznie 150 miliardów euro wsparcia. Między innymi w postaci nisko oprocentowanych pożyczek - przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska złożyła wniosek o dofinansowanie na kwotę 43,7 mld euro, będąc tym samym największym beneficjentem tego programu pożyczkowego. Pod koniec stycznia polski wniosek o środki zaakceptowała Komisja Europejska.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiWłodzimierz CzarzastyMariusz BłaszczakMarcin KierwińskiPiotr ZgorzelskiKatarzyna Pełczyńska-NałęczKrzysztof Bosak
Czytaj także:
Grzegorz Braun
"Braun, gaśnica, cyrylica". Debata o rosyjskich związkach. Oglądaj w środę w TVN24+
Debata TVN24+
Zbigniew Ziobro
Wniosek w sprawie Ziobry, rodziny ofiar Epsteina w Kongresie, Polak w dowództwie NATO
TO WARTO WIEDZIEĆ
Policja w Kanadzie o najdziwniejszych zgłoszeniach na 911
Strzały w szkole. Co najmniej 10 osób nie żyje
Świat
Spadnie deszcz ze śniegiem
Dzień "na plusie", ale będzie się działo
METEO
Tom Rose i Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz spotkał się z ambasadorem USA. Obie strony komentują
Polska
Polska i NATO
Historyczna chwila w NATO. Polak obejmie ważne stanowisko
Świat
Wjechał w filar na stacji paliw
Wjechał ciężarówką w filar stacji paliw
WARSZAWA
Noc, ślisko, opady marznące, szklanka, mgła, zamglenia
Ślizgawica, silny wiatr, roztopy. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Reprezentant Polski wytańczył olimpijski finał
EUROSPORT
Walencja
W nocy się odkrywali, za dnia zdejmowali ciepłe kurtki
METEO
Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego ze sportowcami
Siostra prezydenta, zaprzyjaźniony prawnik, młody deweloper i znikające zdjęcia
Kacper Sulowski
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Skruszony medalista. "Zdradziłem miłość mojego życia"
EUROSPORT
Siostry Katarzyna i Natalia zginęły w wynajmowanym mieszkaniu
Poszły się kąpać, po kilku minutach już nie żyły. Siostry zmarły w wynajmowanym mieszkaniu
WARSZAWA
Aplikacja mObywatel
Gawkowski: dostęp do KSeF przez mObywatela za kilka dni
BIZNES
Ukraina. Nocne ataki dronów w Odessie
"Na tę zimę Putin czekał od początku wojny"
Świat
Konferencja przedstawiająca "Ustawę Virginii", nazwaną na cześć jednej z ofiar Epsteina
Odpowiedzialność wobec "każdego, kto współdziałał z Epsteinem". "Idziemy po was"
Świat
Niezwykłe znalezisko w remontowanym Kinie Tęcza
Podczas wykopów znaleźli silnik z przełomu lat 20. i 30. XX wieku
WARSZAWA
kropka
"Kropka nad i" dotarła do listu. Przewodniczący klubu Polski 2050 komentuje
Polska
Pseudohodowla w Raciborsku funkcjonowała przez blisko dekadę
Przemysł cierpienia w fabryce szczeniąt. "Wszyscy tu dzwonią po służby, a hodowla dalej działa"
Bartłomiej Plewnia
shutterstock_241853767_1
Radziwinowicz o tym, jak się żyje w Rosji: trudno, żeby sklepy w Moskwie nie były pełne
BIZNES
imageTitle
Z nieba do piekła. Fatalny występ Polski
EUROSPORT
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
PIT za 2025 rok. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina ważny termin
BIZNES
Katarzyna Kotula
Kotula: sąd potwierdził, że mówiłam prawdę
Polska
imageTitle
Starty Polaków w środę. Będzie wielka szansa na medal
EUROSPORT
Uszkodzona szyba samochodowa
Bryła lodu spadła na samochód. Kierowca w szpitalu
Szczecin
Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Tarnowie
Kibole zorganizowali "wsparcie duchowe" kolegi, rozpylili gaz przed sądem
Kraków
Noc pada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?
METEO
WhatsApp Video 2026-02-10 at 17
Zderzenie tramwajów, 10 osób w szpitalu
WARSZAWA
Pożar punktu gastronomicznego w miejscowości Korytnica
Wybuch w lokalu gastronomicznym. Pracownicę wyniósł jeden z klientów
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica