Dzisiaj decyzja w sprawie umowy z Mercosurem. Rolnicy zapowiedzieli protest

Ambasadorowie krajów Unii Europejskiej zbiorą się w piątek w Brukseli, by podjąć ostateczną decyzję w sprawie zawarcia umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur.

Jeśli wynik głosowania będzie korzystny dla zwolenników porozumienia, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen otrzyma zielone światło na podpisanie umowy w imieniu Wspólnoty w Paragwaju, który sprawuje prezydencję w bloku Mercosur.

W czwartek na konferencji prasowej minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że Polska, Francja i Węgry są przeciwko umowie UE-Mercosur. - Czekamy na stanowisko Włoch, jeśli będą przeciwko tej umowie, to będzie mniejszość blokująca, jeżeli nie - to trzeba będzie przygotować klauzule ochronne - podkreślił.

Mniejszość blokującą stanowią co najmniej cztery państwa członkowskie reprezentujące co najmniej 35 procent ludności Unii Europejskiej.

Unia chce zwiększyć inwestycje na obszarach wiejskich

Umowa ma wprowadzić preferencje handlowe dla wybranych produktów rolnych z krajów Mercosur - Brazylii, Argentyny, Paragwaju i Urugwaju. W zamian Mercosur ma otworzyć się na unijny przemysł.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chciała oficjalnie podpisać umowę w Brazylii pod koniec grudnia, ale nie uzyskała niezbędnego poparcia ze strony państw członkowskich.

We wtorek zaproponowała, aby w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej od 2028 roku rolnicy mieli przyspieszony dostęp do 45 mld euro z unijnej kasy. Von der Leyen chce też, aby 10 procent środków z planów krajowych i regionalnych w przyszłej perspektywie trafiało na wspieranie inwestycji na obszarach wiejskich.

W piątek w Warszawie protesty rolników

Przewodniczący OPZZ Rolników Sławomir Izdebski wskazał, że zapowiedziany na piątek protest w Warszawie skierowany jest nie tylko przeciw umowie z Mercosurem, ale również dotychczasowej polityce rządu "wobec wsi i rolnictwa".

Izdebski stwierdził, że przedstawiciele środowisk rolniczych wskazali wówczas na konieczność uruchomienia programu "Locha plus" służącego odbudowie hodowli trzody chlewnej w Polsce, zreformowania gospodarki łowieckiej w celu skutecznego zwalczania ASF, umożliwienia rolnikom budowania bez pozwolenia magazynów powyżej obowiązującego obecnie limitu 300 metrów kwadratowych, a także uchwalenia ustawy zapewniającej lepsze adresowanie pomocy do rolników, którzy faktycznie zajmują się produkcją rolną.

- Postulat dotyczący wprowadzenia programu "Aktywny rolnik" złożyliśmy dwa lata temu. Miał się tym zająć ówczesny wiceminister, a obecny minister Stefan Krajewski. Teraz mówi, że to on wymyślił ten program. Z nikim go jednak nie konsultował, i jak się okazuje, w tej ustawie najprawdopodobniej są zapisy, które praktycznie niczego nie zmieniają - powiedział Izdebski.

Zaznaczył, że rolnicy wciąż czekają na ustawę gwarantującą obszarom wiejskim funkcję produkcji rolnej, "gdzie może śmierdzieć i się kurzyć i nikt nie ma prawa blokować rolnikom budowy budynków gospodarczych". Kolejnym niezrealizowanym - jak mówił - postulatem jest uruchomienie specjalnych długoterminowych kredytów dla rolników, "tak jak to jest na całym Zachodzie".

Protestujący chcą spotkania z premierem

Izdebski zapowiedział, że protestujący będą chcieli spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. Nie przewidują natomiast spotkania z ministrem rolnictwa. - Gdyby minister chciał się z nami spotkać, to by nas zaprosił. Niech wyrazi chęć rozmowy, to go zaprosimy w miejsce neutralne - stwierdził przewodniczący OPZZ Rolników.

Spotkania z protestującymi nie przewiduje również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak przekazała rzeczniczka resortu Iwona Pacholska, do tej pory protestujący rolnicy nie chcieli się spotykać z ministrem. Zaznaczyła jednak, że jeśli propozycja spotkania zostanie przez nich złożona, będzie przez MRiRW "analizowana".

W czwartek szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział, że w piątek prezydent Karol Nawrocki spotka się z protestującymi rolnikami. Wskazał, że spotkanie z liderami protestujących organizacji rolniczych odbędzie się w Pałacu Prezydenckim.

- Prezydent chce prowadzić dialog i pomóc polskim rolnikom; chce razem z nimi budować odpowiedzialność za polskie bezpieczeństwo żywnościowe - powiedział szef KPRP.

