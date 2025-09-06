Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dziś pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach

Dziś pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej ekshumowanych w Puźnikach
Dziś w Puźnikach pogrzeb ekshumowanych ofiar zbrodni wołyńskiej
Źródło: TVN24
Pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej ekshumowanych w Puźnikach na zachodzie Ukrainy odbędzie się w sobotę. Podczas tegorocznych prac znaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób - kobiet, mężczyzn i dzieci. Jak oceniła szefowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska, to bardzo ważne i przełomowe wydarzenie.

Puźniki to dawna wieś w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim, gdzie w nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków. Głównym sprawcą tej zbrodni był Petro Chamczuk, który stał na czele sotni UPA Siry Wowky (Szare Wilki). 13 lutego o godzinie 3 w nocy złożony z dwóch sotni kureń (odpowiednik polskiego batalionu) Chamczuka zaatakował mieszkańców Puźnik. Przebywało tam zaledwie kilkanaście osób zdolnych do obrony.

Zbrodnia w Puźnikach była jedną z ostatnich akcji Szarych Wilków. Chamczuk ani jego podkomendni nigdy nie ponieśli kary.

Znaleźli szczątki co najmniej 42 osób

Wiceprezes fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz wskazał, że zbrodnia wołyńska kojarzy się zazwyczaj z latem 1943 roku. - W rzeczywistości jednak ta operacja była rozciągnięta aż do pierwszych miesięcy 1945 roku na Wołyniu oraz w dawnych województwach południowo-wschodnich - wyjaśnił. - Puźniki już nie istnieją, nie ma ich na mapie, zostały wymazane z pamięci. Na miejscu tej wsi wyrósł las. To, co chcemy zrobić, jest przywróceniem pamięci o ludziach, którzy tam żyli - podkreślił.

Ekshumacje w Puźnikach trwały od 23 kwietnia do 10 maja. Znaleziono szczątki co najmniej 42 osób - kobiet, mężczyzn i dzieci. Były to pierwsze tego rodzaju prace od czasu zniesienia w listopadzie 2024 r. przez stronę ukraińską zakazu poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar wojen i konfliktów na jej terytorium.

Zobacz reportaż w TVN24+ pt.: "Dialog - Wołyń"

Dziś pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej ekshumowanych w Puźnikach
Dziś pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej ekshumowanych w Puźnikach
Źródło: PAP/Vladyslav Musiienko

W sobotnich uroczystościach pogrzebowych weźmie udział m.in. ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Jak podkreśliła podczas środowej konferencji prasowej, to bardzo ważne i przełomowe wydarzenie. - Z ogromną dumą będę reprezentować polski rząd - powiedziała.

Dodała, że pierwsze ekshumacje w Ukrainie udało się zakończyć "dzięki naszej determinacji i bardzo dobrym relacjom ze stroną ukraińską". - Teraz trwają badania genetyczne i opracowanie raportu - powiedziała Cienkowska.

Udział w uroczystościach weźmie także zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski.

Ruszyły ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ruszyły ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej

Ekshumacje w Puźnikach były kontynuacją prac prowadzonych przez fundację Wolność i Demokracja od maja do sierpnia 2023 r. Odnaleziona została wówczas mogiła ze szczątkami ofiar zbrodni z lutego 1945 r. W styczniu 2025 r. władze ukraińskie udzieliły zezwolenia na przeprowadzenie ich ekshumacji.

W pracach koordynowanych przez fundację Wolność i Demokracja brali udział eksperci z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, firmy Wołyńskie Starożytności oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Były one w całości finansowane z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wśród ofiar dzieci, kobiety i mężczyźni

- To rzecz o niezwykłym ciężarze historycznym. Prace zrealizowane zostały w bardzo trudnych warunkach, niestabilnej sytuacji w Ukrainie, która od trzech lat broni się przed rosyjską agresją. Dla nas wszystkich jest to społeczny, polityczny, dyplomatyczny, ale też psychologiczny przełom, który jest efektem wieloletnich rozmów - powiedziała 21 maja podczas konferencji prasowej ówczesna ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Jak podkreśliła, prace w Puźnikach będą kluczowe dla kolejnych zgód na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. - Dziś mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że wspólnie wypracowaliśmy standardy i dobre praktyki, które mogą być wzorem - podkreśliła Wróblewska.

Prof. Andrzej Ossowski, genetyk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, powiedział, że mogiła była bardzo płytka. - Nie można tego nazywać grobem. Jest to bardziej miejsce, w którym zwłoki zostały ukryte - mówił.

- Nadaliśmy 42 numery podejmowanym szkieletom oraz 172 numery obiektom, które odnaleźliśmy przy szczątkach. Na podstawie przeprowadzenia analizy antropologicznej ustaliliśmy, że wśród ekshumowanych szczątków znajdowały się szczątki co najmniej 11 osób małoletnich, poniżej 18. roku życia, szczątki minimum 16 kobiet oraz 10 mężczyzn - powiedział prof. Ossowski.

Podczas tegorocznych prac znaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób - kobiet, mężczyzn i dzieci
Podczas tegorocznych prac znaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób - kobiet, mężczyzn i dzieci
Źródło: PAP/Vladyslav Musiienko

Prace będą kontynuowane

Jak poinformowała po zakończeniu prac Alina Charłamowa z ukraińskiej fundacji Wołyńskie Starożytności, poszukiwania w Puźnikach będą kontynuowane, ponieważ powinna być tam jeszcze jedna mogiła. Prof. Ossowski dodał, że badania sondażowe mogą się rozpocząć jeszcze w tym roku.

30 sierpnia zakończono również ekshumacje we Lwowie-Zboiskach, gdzie we wrześniu 1939 r., w obronie Lwowa, polegli żołnierze Wojska Polskiego. W trakcie prac znaleziono dwa zbiorowe groby, w których znajdowały się szczątki 31 osób oraz wiele szczątków luźnych należących najprawdopodobniej do kolejnych kilkudziesięciu ofiar. "Ostateczna liczba ofiar, których szczątki ekshumowano, zostanie ustalona w wyniku dalszych badań antropologicznych i genetycznych" - napisał IPN w komunikacie.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vladyslav Musiienko

Udostępnij:
TAGI:
HistoriaUkraina70. rocznica zbrodni wołyńskiej
Czytaj także:
deszcz pogoda ulewa shutterstock_452496760
Deszczowy front wędruje nad Polską. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Wągrowiec. Zaparkowała na miejscu dla niepełnosprawnych
Nie zapięła pasów, to był początek jej kłopotów
Poznań
shutterstock_2483737431
16 kandydatów zmarło w trakcie kampanii wyborczej. "Przypadek" i jeden wyjątek
Świat
Trzy osoby jechały jedną hulajnogą
Trzy osoby na jednej hulajnodze
WARSZAWA
imageTitle
Apel Lewandowskiego przed kluczowym meczem w eliminacjach
EUROSPORT
Piorun
Gdzie jest burza? Błyska się, miejscami ulewnie pada
METEO
Wizualizacja powstawania piorunów
W tym kraju pioruny biją na odwrót
METEO
Wyciek amoniaku na Tarchominie (zdjęcie ilustracyjne)
Auto w stawie, dwie osoby nie żyją
Łódź
Śmiertelny wypadek w Legnicy
Wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyje
Wrocław
shutterstock_1743176144
Tu mieszkanie może być trzykrotnie tańsze niż w stolicy. Ranking cen
BIZNES
Wypadek śmiertelny w udziałem wojskowej ciężarówki
Tragiczny wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki. Jest decyzja prokuratury
WARSZAWA
shutterstock_2648070803
Odkryli olbrzymie złoża złota. Mogą trafić do czołówki
BIZNES
Zamiast telefonu w pudełku były ziemniaki
Kupiła telefon, dostała ziemniaki
Lublin
KADR
"Eddington" w kinach, Depardieu przed sądem, Allen chce Trumpa
KADR NA KINO
Hulajnogi
14-latka przewróciła się na hulajnodze elektrycznej. Nie miała kasku
Opole
Afera GetBack
"Efekt mrożący" i "ostatni sprawiedliwy". Kolejne pytania w sprawie afery GetBack
Polska
Poznań. Ukrywał się 9 lat
Był poszukiwany pięcioma listami gończymi, ukrywał się dziewięć lat
Poznań
V2-SIKORSKI-NAWROCKI
Nawrocki odpowiedział Sikorskiemu
Polska
Albumy ze wspomnieniami mieszkańców Kresów Wschodnich
Trzeba powiedzieć głośno: to jest historia całej Polski, to się nam przytrafiło
Justyna Suchecka
Traktorzysta miał blisko trzy promila alkoholu w ogranizmie
Pijany traktorzysta holował spalone auto, wjechał w płot
Rzeszów
imageTitle
Sabalenka broni tytułu. Plan transmisji 14. dnia US Open
EUROSPORT
pap_20250827_18C
"Weto zmusza rząd do działania innymi ścieżkami"
BIZNES
Sytuacja baryczna w Europie
Deszcz zepsuł weekendową aurę, ale pogoda jeszcze nam to wynagrodzi
METEO
Cmentarz Powązkowski Wojskowy
Powstaną cyfrowe kopie pomników ze Starych Powązek
WARSZAWA
Strażnicy graniczni, zatrzymanie, lotnisko
Jeden przyleciał, drugi chciał lecieć. Obaj byli poszukiwani
WARSZAWA
Rekin, żarłacz biały
Atak rekina w Sydney. Mężczyzna zmarł na plaży
Świat
Najsłynniejszy pochówek antywampiryczny znaleziony na cmentarzysku przy ulicy Zamkowej 20 w Sanoku
Młoda osoba, miała cechy męskie i żeńskie. Pochowali jak wampira
Martyna Sokołowska
Amerykańskie myśliwce F-35A Lightning II
Rośnie napięcie w regionie. Źródła w Białym Domu o kolejnym kroku
Świat
Intymny wideo czat zakończył się szantażem (zdj. ilustracyjne)
Znajoma z sieci, intymne nagranie i szantaż
WARSZAWA
Wisła odsłoniła kolejny zatopiony obiekt
Niski stan Wisły. Motolotniarz zauważył tajemniczy obiekt
Klaudia Kamieniarz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica