Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca uroczystości w całym kraju

7 lutego w Sejmie minister Przemysław Czarnek poinformował, że fundacje dofinansowane w ramach programu nazywanego willa plus, podpisały aneksy uniemożliwiające zbycie zakupionych za dotację nieruchomości przez 15 lat. Na pytanie, które to fundacje, do dziś nie odpowiedział. Cztery organizacje potwierdziły nam, że dostały do podpisania aneksy, ale one również nie chcą mówić o szczegółach i odsyłają do ministerstwa.