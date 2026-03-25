Polska

Dziesiątki interwencji policji i pogotowia. Dzieci boją się chodzić do szkoły przez jednego ucznia

Maria Kowalewska o specjalnych potrzebach dzieci z orzeczeniami
Przed szkołą podstawową znów stoi radiowóz. I karetka. Tutaj ten widok już nie dziwi. Ale wciąż wywołuje lęk. Policja przyjeżdżała wiele razy. Bo dziecko miało szarpać nauczyciela. Odgrażać się koledze. Próbować wyskoczyć przez okno. Teraz w tym oknie są kraty. Jednak problem nie jest rozwiązany. Trwa dramat ucznia, jego kolegów i koleżanek, bezradnego zespołu pedagogicznego i rodziców.

"Sytuacja ponownie osiągnęła punkt krytyczny. Uczeń krzyczał, że zabije kolegę. Dziecko, wobec którego kierowane były groźby, musiało zostać natychmiast ukryte w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa. Uczeń wielokrotnie podejmował również próby odebrania sobie życia na terenie szkoły, dokonywał samookaleczeń na oczach innych dzieci. Bardzo boimy się, że zakończenie będzie tragiczne" – taką wiadomość od rodzica o sytuacji w jednej z podstawówek w kraju dostajemy na Kontakt24.

Jak się okazuje, do niepokojących zdarzeń dochodzi od miesięcy. – Dzieci boją się chodzić do szkoły – słyszymy od przedstawiciela rady rodziców.

Ze względu na dobro wszystkich dzieci z tej szkoły decydujemy się na rzadko stosowany w dziennikarstwie krok – pełną anonimizację. Nie ujawniamy miasta i numeru placówki. Nie podajemy imion i nazwisk naszych rozmówców. Opisujemy jednak ten przypadek, bo pokazuje sytuację, w której wydaje się, że wszystkie zaangażowane strony wykonują swoją pracę, ale efektów nie ma. Za to jest dziecko, które cierpi i jego rówieśnicy, którzy do szkoły chodzą w strachu.

W tekście dołączamy wypowiedzi wideo dwóch ekspertek, którym opowiedzieliśmy o sprawie i które zgodziły się ją dla nas skomentować.

22 wizyty policji

Dziecko wychodzi z zajęć. Ucieka przez korytarz przed personelem. Popycha nauczyciela. Albo krzyczy i odgraża się koledze. Przejawia też autoagresję. Raz próbuje zeskoczyć z parapetu. Szkoła montuje w oknie kraty. Zmienia organizację nauki. Przydziela pedagoga wspomagającego.

Od marca 2024 roku policja przyjeżdża do zdarzeń z udziałem ucznia 22 razy. Większość tych interwencji ma miejsce w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy. Niejednokrotnie pracownicy podstawówki dzwonią też po pogotowie.

Magdalena Mazur z Wydziału Edukacji UM w Krakowie o tym, że szkoła nie załatwi wszystkiego

Za każdym razem funkcjonariusze rozmawiają z dzieckiem, jego rodzicem i personelem. Spisują notatkę: "Uczeń naruszył nietykalność cielesną nauczyciela", "Nie chciał uczestniczyć w zajęciach", "Opiekun nie zgodził się na transport dziecka do szpitala", "Odmówił wezwania karetki". I za każdym razem dokumenty trafiają do sądu rodzinnego oraz miejscowego ośrodka pomocy społecznej.

Tydzień, dwa albo miesiąc później historia się powtarza.

Dzwonimy do domu ucznia. Jego mama nie jest zaskoczona naszym telefonem. Rodzice opowiadają nam o sytuacji w podstawówce. Przekazują swój – diametralnie inny – punkt widzenia na to, co się dzieje. I dlaczego sytuacja tak nabrzmiała. Proszą jednak, by nie publikować tych szczegółów. Chcą chronić prywatność dziecka.

To nie demoralizacja. To trudności rozwojowe

Ze względu na to, że tekst jest w pełni zanonimizowany, a informacje przedstawione przez rodziców rzucają światło na sprawę, decydujemy się przedstawić je w ogólny sposób.

Maria Kowalewska o wzywaniu policji i pogotowia do szkoły

Ich zdaniem kłopoty z zachowaniem nie wynikają z demoralizacji, a z trudności rozwojowych dziecka. W ocenie rodziców zagraża ono sobie, ale nie atakuje przypadkowych osób. Jednak zdarza się, że to niektórzy uczniowie mają je prowokować obraźliwymi gestami czy komentarzami.

Rodzice informują, że korzystają z pomocy wielu specjalistów, a przezwyciężenie trudności wymaga czasu, pracy i zaangażowania grona pedagogicznego.

Oficjalne oświadczenie przesyła nam ich pełnomocnik. Podkreśla, że prawo nakazuje szkołom dostosować kształcenie do indywidualnych potrzeb uczniów, a skuteczna pomoc dzieciom z trudnościami emocjonalnymi wymaga spójności działań kadry, jasnych procedur i realizowania przyjętych ustaleń.

"Niepokojącym sygnałem jest sytuacja, w której, pomimo deklarowanego udziału nauczycieli w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym, nie obserwuje się poprawy jakości wsparcia udzielanego uczniowi" – pisze pełnomocnik i dodaje, że może to świadczyć o "niewystarczających kompetencjach wychowawczych, niedostatecznej koordynacji działań bądź braku systemowego podejścia do problemu".

Taka sytuacja, jak czytamy, skutkuje naruszeniem prawa dziecka do otrzymania odpowiedniej pomocy.

"Jeżeli eskalacja trudności emocjonalnych ucznia następuje przede wszystkim w środowisku szkolnym, wskazuje to na istnienie czynników destabilizujących właśnie w tej przestrzeni" – uważa pełnomocnik. Ocenia, że mogą to być rozbieżne komunikaty od nauczycieli, brak jednolitych zasad postępowania czy niekonsekwentne reakcje na zachowania dziecka.

Maria Kowalewska: czekam na moment, w którym nie tylko szkoły będą rozliczane ze swoich obowiązków

W takich warunkach może ono "doświadczać poczucia niepewności oraz braku bezpieczeństwa emocjonalnego", co nasila problem.

Prawnik podkreśla, że "przenoszenie odpowiedzialności za narastające trudności emocjonalne ucznia wyłącznie na rodzinę i środowisko domowe budzi poważne wątpliwości natury prawnej i etycznej, zwłaszcza w sytuacji braku obiektywnych przesłanek wskazujących na zaniedbania po jej stronie".

Może być to postrzegane jako "próba uchylenia się placówki oświatowej od realizacji jej ustawowych obowiązków" – kończy.

Magdalena Mazur z Wydziału Edukacji UM w Krakowie: powiem coś dla rodziców niepochlebnego

Dyrekcja robi wszystko. Ale nie może powiedzieć co

Dyrekcja podstawówki zapewnia nas, że robi wszystko, co zgodnie z przepisami można w tej sytuacji zrobić. Co dokładnie? Tego nie podaje. Ze względu na prawa uczniów.

– Nawiązaliśmy współpracę ze wszystkimi instytucjami, które wspierają rodzinę i dziecko. Udzieliliśmy pomocy uczniom, mogą korzystać z rozmów z psychologiem i pedagogami, informacje przekazywaliśmy właściwym instytucjom. Zapewniliśmy wsparcie dziecku w ramach naszych kompetencji – takie oświadczenie przekazuje dyrekcja.

Podobne deklaracje słyszymy w urzędzie. – Pedagodzy i psychologowie pracują nad tym, żeby sytuacja wróciła do normalności. W sprawie decydujący głos ma jednak sąd rodzinny – mówi przedstawiciel miasta.

Sytuację zna kuratorium oświaty. Nie dopatruje się uchybień w działaniach personelu. – W szkole była już przeprowadzona kontrola w związku z wcześniejszymi wydarzeniami. Nie wykazała nieprawidłowości – słyszymy.

Takich przypadków jest więcej

Co zatem nie działa? Dlaczego dziecko wciąż reaguje agresją skierowaną przeciwko sobie albo przeciwko innym uczniom bądź nauczycielom? Skoro sprawą zajmuje się tyle instytucji. Skoro podejmowane są "wszystkie możliwe" działania. Skoro nie ma nieprawidłowości.

Według pedagoga specjalnego i terapeuty mowy system "nie widzi" pewnej grupy uczniów ze złożonymi trudnościami rozwojowymi. Ekspert, który prowadzi poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz sieć przedszkoli terapeutycznych wyjaśnia nam, skąd bierze się ta luka na przykładzie dzieci w spektrum autyzmu.

Jak mówi, placówki masowe nie są dostosowane do ich potrzeb sensorycznych i poznawczych. To powoduje kłopoty z zachowaniem, co bywa mylone z demoralizacją.

Magdalena Mazur z Wydziału Edukacji UM w Krakowie: widziałam skrajne postawy rodziców

– Brak wizualnych wskazówek ułatwiających poruszanie się po szkole, brak wizualnych planów zajęć, przerażające środowisko akustyczne, różne zapachy – to wszystko prowadzi do przeładowania sensorycznego, które wywołuje lęk. A ten u części dzieci wyzwala autoagresję lub agresję. Takie zachowanie jest próbą poradzenia sobie z przebodźcowaniem. Musimy tym uczniom stworzyć środowisko, w którym będzie cisza, przewidywalność, odpowiednia struktura – tłumaczy.

Specjalista dodaje, że wiele dzieci z zaburzeniami jest jednocześnie w tak zwanej normie intelektualnej. Nie dostają przez to orzeczenia o potrzebie nauki w szkole specjalnej, która takie sprzyjające warunki może zapewnić.

– Często w dokumentach jest wskazanie do nauczania masowego. Ale spektrum autyzmu ma różne oblicza. Pewna grupa uczniów, mimo sprawnego umysłu, jest niedostosowana społecznie lub nawet ma niepełnosprawność intelektualną, bo źle działają inne funkcje poznawcze, takie jak uwaga, pamięć czy analiza. Ale tego w orzeczeniu nikt nie napisze - opowiada.

Osiem zawiadomień do sądu

Miejscowy sąd rodzinny tematem ucznia, którego historię opisujemy, zajmuje się od wielu miesięcy. Było osiem zawiadomień, zostały połączone w jedną sprawę, odbyło się już wiele posiedzeń.

- Dotyczą zachowania, które nosi cechy demoralizacji. Mamy tutaj do czynienia z rożnego rodzaju przemocą fizyczną wobec różnych osób – przekazuje rzecznik sądu.

W ostatnich dniach sąd wydał w tej sprawie nieprawomocne postanowienie. – Stwierdził, że nieletni przejawia demoralizację. Nałożył na niego nadzór kuratora, który będzie co miesiąc raportował, jak uczeń się zachowuje – mówi rzecznik.

Oprócz tego sąd "zobowiązał nieletniego oraz jego rodziców do określonych zachowań, nałożył na nich różne obowiązki". – Zakończeniem postępowania powinno być to, że uzyskamy zmianę zachowania tego dziecka – kwituje rzecznik sądu.

Jak ustaliliśmy, rodzice spotkali się z przedstawicielami miasta. Urzędnicy zaproponowali kontynuację indywidualnego toku zajęć w szkole, ale na zmienionych zasadach, co ma zagwarantować większą ochronę ucznia. Decyzja, gdzie i w jaki sposób będzie się on kształcił, zależy od jego opiekunów.

Autorka/Autor: Zespół autorów TVN24

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

