Dziennikarze wspominają Mariusza Waltera. "Dla niego każdy tutaj był ważny"

Tak zapamiętam prezesa Mariusza Waltera, jako człowieka niezwykle życzliwego, uśmiechniętego, zainteresowanego rozmową z kimś - powiedział Grzegorz Kajdanowicz. - Miał wiele klasy, wiele wdzięku. Był ojcem sukcesu bardzo wielu z nas - wspominała Omenaa Mensah. - On miał tę niesamowitą umiejętność budowania relacji z każdym - dodała Katarzyna Kolenda-Zaleska. Dziennikarze TVN wspominali zmarłego we wtorek Mariusza Waltera.

Mariusz Walter, jeden z twórców TVN, jedna z najważniejszych postaci polskich mediów ostatnich kilkudziesięciu lat, zmarł we wtorek w wieku 85 lat. Byłego prezesa TVN, współzałożyciela i współwłaściciela grupy ITI, wspominali Grzegorz Kajdanowicz, Omenaa Mensah oraz Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Kajdanowicz: przede wszystkich chwalił, chociaż miał uwagi

- To z mojego zawodowego, i prywatnego życia bardzo ważna postać - powiedział Grzegorz Kajdanowicz, dziennikarz "Faktów" TVN. - Prezes ryzykował swoimi pieniędzmi i swoim nazwiskiem, i swoim dorobkiem, i swoją twarzą, zaczynając projekt, który dla wielu miał się nie udać, a jednak się udał - opisał początki telewizji TVN.

- Tak zapamiętam prezesa Mariusza Waltera. Jako człowieka niezwykle życzliwego, uśmiechniętego, zainteresowanego rozmową z kimś - powiedział, pokazując ich ostatnie wspólne zdjęcie.

Kajdanowicz opisał także, prezes Walter w okolicznościach zawodowych zwracał się do niego "redaktorze", zaś w tych mniej formalnych mówił do niego "Kajdanku". Zapraszał go także na swoje urodziny

Grzegorz Kajdanowicz, pytany, czy prezes był surowy, mówił, że "przede wszystkim chwalił, chociaż miał swoje uwagi".

Dziennikarz "Faktów" wspominał także, jak Mariusz Walter chodził po korytarzach telewizji, często zapraszał ludzi do swojego gabinetu oraz chodził na kolegia redakcyjne, na których czasem zabierał głos, czasem zaś wyłącznie się przysłuchiwał. - Był ciekawy, jaka jest twoja perspektywa - opisał.

Czytaj też: Justyna Pochanke: Mariusz Walter udowodnił, że tylko z miłości i pasji powstaje coś istotnego, wielkiego, fajnego

Mensah: miał wiele klasy, wiele wdzięku

- Takie pierwsze pierwsze spotkanie było bardzo wyjątkowe. Natomiast faktycznie feedback, który dostałam, był trudny do przełknięcia - powiedziała o pierwszym spotkaniu z Mariuszem Walterem Omenaa Mensah. Jak wskazała, był "mocny, dosadny", ale odniosła wrażenie, że Mariuszowi Walterowi zależało na poprawie.

Dziennikarka oceniła, że określiłaby Waltera następującymi słowami: jakość, klasa i wizja.

Mensah przyznała, że to właśnie Mariusz Walter zachęcił ją do pójścia na casting na prezenterkę pogody. Jak wspominała, później "kręcił nosem, że jeszcze muszę ćwiczyć". - Miał pomysł na "egzotyczną prezenterkę pogody" - dodała, zaznaczając, że w czasach kiedy zaczynała swoją przygodę, nie było to pomysłem oczywistym.

- Potrafił czasami zadzwonić i powiedzieć: "pani Omeno, ta apaszka, którą miała dziś pani w poranku, nie pasuje". Takimi detalami potrafił się zajmować. Pamiętam, że długo mnie namawiał: "proszę chodzić na te lekcje dykcji". Chodziłam przez trzy i pół roku. Dbał o każdy detal - powiedziała Mensah.

- To był 2016 rok. Już pan Mariusz nie był tutaj z nami w stacji. Pojechałam odwiedzić go do jego biura i spytałam: "panie Mariuszu, nie mam ani jednego zdjęcia z panem, czy mogłabym sobie zrobić?". On powiedział "oczywiście". Otworzył pięknie drzwi później i powiedział: "proszę zawsze pamiętać, że mężczyźni powinni puszczać panią przodem" - opisała Omenaa Mensah historię jej zdjęcia z Mariuszem Walterem.

- Miał wiele klasy, wiele wdzięku. Był ojcem sukcesu bardzo wielu z nas - oceniła.

Kolenda-Zaleska: dla niego każdy tutaj był ważny

- Mariusz Walter, razem z moimi rodzicami, kiedy byli studentami (…), razem pracowali w rozgłośni studenckiej. (…) Ja jeszcze jako dziecko pamiętam opowieści o Mariuszu Walterze, który nie zdecydował się zostać naukowcem, ale radio robił świetne - odpowiedziała Katarzyna Kolenda-Zaleska, zapytana o pierwsze wspomnienia związane ze współtwórcą TVN.

- Znałam go z opowieści rodziców, dopiero później go poznałam - powiedziała. - Dla mnie on zawsze był - dodała.

- Kiedy go już spotkałam, zawsze mówił do mnie "dziecko" i zawsze przypominał te spotkania z moimi rodzicami, co nawet mu raz wypomniałam - wspomniała. - Ja zawsze mówiłam do niego "panie prezesie", choć on mówił do mnie "dziecko" albo "Kasiu" albo "Katarzynko" - dodała.

- To, co też zapamiętam, to to, w jaki sposób Mariusz Walter budował relacje z ludźmi. Dlaczego ta firma jest teraz taka, jaka jest? Dlatego, że on miał tę niesamowitą umiejętność budowania relacji z każdym, kto tutaj pracował. Do każdego zagadał, z każdym zażartował. (…) On był zawsze tu i teraz - opisała Kolenda-Zaleska.

- Dla niego każdy tutaj był ważny - oceniła.

- To jest zdjęcie zrobione na placu zamkowym, kiedy świętowaliśmy 25 lat wolnych wyborów. Za chwilę tam z tyłu pojawi się Barack Obama (…). Spotkałam tam wtedy Mariusza Waltera, to było jego miejsce, te 25 lat wolności, bo on był jednym z tych, którzy do tej wolności się przyczynili - opisała okoliczności ich wspólnego zdjęcia.

