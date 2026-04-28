Polska Dziennikarze ustalili, gdzie mieszka Romanowski. Lokal należy do człowieka Fideszu

Romanowski: zachęcałbym ministra Ziobro, żeby skorzystać z możliwości ochrony prawnej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Węgierski portal Direkt36 ujawnił, że Marcin Romanowski mieszka w lokalu, którego współwłaścicielem jest Zsolt David Parkai, pracownik frakcji parlamentarnej Fideszu. Lokal znajduje się w Dzielnicy I zachodniej części Budapesztu, Budzie - ujawnił Direkt36.

Według umowy, do której wgląd mieli dziennikarze portalu, Parkai pracuje dla Fideszu od września 2025 r. i został zatrudniony przez lidera grupy parlamentarnej partii Orbana Mate’a Kocsisa.

W rozmowie z węgierskim portalem przekonywał, że to nie ma nic wspólnego z tym, że Romanowski mieszka w jego nieruchomości. Dodał, że nastąpiło to, zanim zaczął pracować dla Fideszu. Z dokumentów, na które powołał się portal, wynika, że Romanowski przebywa w tym miejscu od grudnia 2024 roku.

Parkai: Romanowski opłaca swój pobyt

Parkai powiedział też, że to polityk PiS nawiązał z nim kontakt, wiedząc, że jego firma zajmuje się wynajmem nieruchomości. Jak zaznaczył, były wiceminister sprawiedliwości samodzielnie opłaca swój pobyt, ale nie chciał zdradzać szczegółów dotyczących najmu.

Przyszły premier Węgier Peter Magyar kilkakrotnie zapowiadał, odnosząc się do Romanowskiego i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, że nie będzie gościć w kraju osób, które uciekają przed wymiarem sprawiedliwości. Zapytany o te słowa, Parkai zapewnił, że jeśli status Romanowskiego ulegnie zmianie i jego pobyt na Węgrzech stanie się nielegalny, umowa najmu zostanie rozwiązana.

Magyar o Ziobrze i Romanowskim Źródło: Reuters

Dziennikarze Direkt36 odwiedzili Romanowskiego pod tym adresem. Otworzył im drzwi, ale poproszony o odpowiedź na kilka pytań, szybko je zamknął - wynika z nagrania udostępnionego przez portal. Padły pytania o to, jak długo mieszka w lokalu i kto sponsoruje jego pobyt w tym miejscu.

Zarzuty dla Romanowskiego

Pod rządami Orbana były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego były zastępca w resorcie Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Wobec obu polska Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W przypadku Romanowskiego to 11 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

Śledztwo Prokuratury Krajowej w sprawie Funduszu Sprawiedliwości trwa od lutego 2024 roku. Pierwszy ENA za Romanowskim został wydany w grudniu 2024 r. Wtedy też okazało się, że węgierski rząd udzielił mu azylu. Rok później, w grudniu 2025 r., ten ENA uchylono. Prokuratura skierowała ponowny wniosek, a Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił go w lutym 2026 r. i ponownie wydał ENA za Romanowskim. Wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie.

W 2024 roku dziennikarze ujawnili także pobyt w Budapeszcie innego polityka związanego z PiS. Były prezes Orlenu i ówczesny kandydat PiS Daniel Obajtek korzystał z luksusowego apartamentu w stolicy Węgier należącego do spółki biznesmenów powiązanych z zięciem Viktora Orbana - wynikało ze śledztwa Radia Zet i FRONTSTORY.PL. W tym czasie, gdy ujawniono te informacje, Obajtek nie stawił się na przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą ds. afery wizowej i prokuraturą, gdzie miał zostać przesłuchany w sprawie składania fałszywych zeznań.

"Gazeta Wyborcza" informowała wtedy także, że polityk PiS na noce nie zostaje w Polsce, tylko nocuje na Słowacji lub na Węgrzech. "Wjeżdża w obstawie złożonej z byłych agentów służb, nie ma przy sobie telefonu, by nie można go było namierzyć po sygnale" - wyjaśniał dziennik.

