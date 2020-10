Dziennikarze TVN24 nominowani do nagrody Radia ZET imienia Andrzeja Woyciechowskiego

Dziennikarze TVN24 Wojciech Bojanowski oraz Bertold Kittel zostali nominowani do nagrody Radia ZET imienia Andrzeja Woyciechowskiego, uznawanej za jedną z najbardziej prestiżowych nagród świata dziennikarskiego w Polsce. Ich reportaże znalazły się wśród jedenastu materiałów dziennikarskich wyróżnionych przez kapitułę.

Pełna lista nominowanych:

Zbigniew Nosowski ("Więź") - za artykuły "Jak to się robiło w diecezji kaliskiej" (cz. 1 i cz. 2) z 4 czerwca i 22 czerwca 2020 opublikowane w serwisie Wiez.pl

Nagroda Radia ZET imienia Andrzeja Woyciechowskiego

W poprzednich latach dwa razy z rzędu wyróżnienie trafiało do autorów reportaży "Superwizjera" TVN: w 2017 do Wojciecha Bojanowskiego za "Śmierć w komisariacie". W 2018 roku do Bertolda Kittela, Anny Sobolewskiej i Piotra Wacowskiego, autorów reportażu "Polscy neonaziści".