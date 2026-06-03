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Dziennikarze TVN24 nagrodzeni na konkursie w USA

Marcin Zaborski, Ewa Galica, Artur Molęda
Dziennikarka "Superwizjera" Ewa Galica odebrała nagrodę za dokument "Krwawe Trofeum"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN
Filmy dokumentalne dziennikarzy TVN24 zdobyły nagrody w wiosennej edycji konkursu Accolade Global Film Competition. O czym opowiadają: "Krwawe trofeum", "Dalej tylko Rosja" i "Obrabowane z dzieciństwa"?

Film dokumentalny dziennikarki "Superwizjera" Ewy Galicy zatytułowany "Krwawe trofeum" został nagrodzony w kategoriach Outstanding Achievement - Documentary Feature oraz Award of Excellence: Nature / Environment / Wildlife, Contemporary Issues / Awareness Raising.

Jak podkreślono na stronie nagrody, "Galica ujawnia system, w którym zaciera się granica między sportem, zyskiem a przestępczością". "Krwawe trofeum" opowiada o udziale Polaków w nielegalnym handlu rogami nosorożców. Film wcześniej został doceniony m.in. przez jury festiwalu Best Shorts Competition, na festiwalu BNP Paribas Green Film w Krakowie w kategorii "Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny" oraz na XIV Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC.

58 min
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Nagrody dla "Dalej tylko Rosja"

Dziennikarz TVN24 Artur Molęda za dokument "Dalej tylko Rosja" otrzymał nagrody w kategoriach Award of Excellence Special Mention: Documentary Short oraz Award of Excellence: Contemporary Issues / Awareness Raising.

"Dalej tylko Rosja" opowiada o misji polskiej marynarki wojennej w rejonie obwodu królewieckiego. - Nasi żołnierze 24 godziny na dobę czuwają nad tym, jakie nowe okręty rosyjskie pojawiają się na wodach międzynarodowych. To jest niezwykle ważna misja, bo dzięki temu nasi dowódcy mają pełną wiedzę operacyjną na temat tego, czym Rosja dysponuje na Bałtyku - wyjaśniał Molęda, gdy odbierał nagrodę za "Dalej tylko Rosja" na Science and Technology Film Festival w Krakowie.

20 min
Polscy żołnierze przechwycili rosyjską korespondencję
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TVN24+ Originals

Wstrząsający dokument o losie dzieci

Nagrodzony został również dziennikarz TVN24 Marcin Zaborski. Jury doceniło jego dokument "Obrabowane z dzieciństwa" w kategorii Award of Excellence: Liberation / Social Justice / Protest / Documentary Short / Contemporary Issues / Awareness Raising.

Film dokumentalny "Obrabowane z dzieciństwa" przybliża losy dzieci poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wojna ma druzgocący wpływ na ludzi, niezależnie od wieku. Tyle, że im mniej lat mają ofiary, tym mniej to wszystko rozumieją.

54 min
Obrabowane z dzieciństwa
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Obrabowane z dzieciństwa

TVN24+ Originals

Accolade Global Film Competition to międzynarodowy konkurs filmowy przyznający nagrody cyklicznie od 2003 roku. Wraz z Best Shorts Competition, IndieFEST Film Awards i IMPACT DOCS Awards tworzy grupę konkursów Global Film Awards, która od ponad dwóch dekad promuje niezależne osiągnięcia w filmie, telewizji i nowych mediach. "Utalentowani laureaci naszych nagród zdobywali Oscary, Emmy, Tellys i inne nagrody" - piszą organizatorzy konkursu na swojej stronie.

"Będziemy robić swoje". Dziennikarze TVN24 z prestiżowymi nagrodami
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"Będziemy robić swoje". Dziennikarze TVN24 z prestiżowymi nagrodami

Redagował AM

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
TVN24Media
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