Dziennikarze TVN24 i produkcje TVN WBD z nagrodami na FilmAT Festival

Celem FilmAT Festival jest prezentacja najnowszych trendów w dziedzinie filmu dokumentalnego, reportaży telewizyjnych, komunikacji turystycznej, filmów korporacyjnych i instytucjonalnych. W tegorocznej 20. edycji festiwalu jury doceniło produkcje TVN Warner Bros. Discovery. Nagrodzeni zostali dziennikarze TVN24: Piotr Jacoń, Monika Olejnik, Artur Molęda, Ewa Galica, Wojciech Bojanowski i Marcin Barszcz.

Nagrodę specjalną Dyrektora Festiwalu otrzymał Piotr Jacoń za wywiad z prof. Ewą Pobłocką w programie "Bez polityki". Wybitna pianistka opowiedziała m.in. o znaczeniu samotności w jej życiu. - Byłam kompletnie izolowana od świata - wyznała gościni programu.

OGLĄDAJ: Pobłocka: gdy wychodziłam z pracowni, nie wolno było się odezwać Zobacz cały materiał

Nagrodę specjalną, czyli statuetkę Fryderyka Chopina autorstwa Jacka Podlasińskiego, otrzymała Monika Olejnik za cykl wywiadów o Fryderyku Chopinie w kategorii "Dokumenty i reportaże". Gościem jednego z odcinków programu "Monika Olejnik. Otwarcie" był Rafał Blechacz, który 20 lat temu został zwycięzcą Konkursu Chopinowskiego. - Myślę, że Chopinowi trudno byłoby wygrać ten konkurs w naszych czasach, w naszej erze - przyznał.

OGLĄDAJ: Blechacz: Chopinowi trudno byłoby wygrać Konkurs Chopinowski w naszych czasach Zobacz cały materiał

I Nagrodę w kategorii "Dokumenty i reportaże" otrzymała Ewa Galica za produkcję "Krwawe trofeum". Tematem wielokrotnie nagradzanego dokumentu są polowania na nosorożce, od lat zagrożony gatunek, i zarabiająca na tym wietnamska mafia działająca m.in. w Czechach i w Polsce. W jaki sposób werbowała myśliwych i dlaczego trofea zdobywane na pseudopolowaniach są tak kosztowne?

OGLĄDAJ: "Płacono więcej niż za złoto czy kokainę". Dokument "Krwawe trofeum" Zobacz cały materiał

Doceniono też Wojciecha Bojanowskiego i jego reportaż "Bliżej ziemi". Zdobył pierwszą nagrodę w kategorii "Filmy dokumentalne i reportaże / Etnografia i Społeczeństwo / do 30 minut". Reporter z bliska sprawdził, jak wygląda praca w wałbrzyskich biedaszybach i dlaczego w XXI wieku ludzie wciąż kopią tam węgiel, ryzykując życiem.

OGLĄDAJ: Ryzykują życiem. Dlaczego schodzą pod ziemię? Zobacz cały materiał

W kategorii "Filmy dokumentalne i reportaże / Etnografia i Społeczeństwo / do 90 minut" pierwszą nagrodę otrzymał film "Strażnicy nieba" Artura Molędy. Reporter postanowił przyjrzeć się pracy pilotów F-16 z pokładu samego myśliwca. Starania o odpowiednie zgody zajęły mu kilka lat. Gdy w końcu się udało, dziennikarz TVN24 musiał przejść szereg badań w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Tak powstała opowieść o pilotach chroniących polską przestrzeń powietrzną.

OGLĄDAJ: Pierwszy dziennikarz, który poleciał polskim myśliwcem Zobacz cały materiał

OGLĄDAJ: Jak wygląda przechwycenie innego samolotu? Reporter Artur Molęda zobaczył to z bliska Zobacz cały materiał

W kategorii "Filmy dokumentalne i reportaże / Kategoria AI" pierwszą nagrodę otrzymał Marcin Barszcz za film "Wykreowani. Influencerzy stworzeni przez AI". Wielu samotnych użytkowników nieświadomie wchodzi w interakcje ze sztucznie wykreowanymi postaciami, narażając się w ten sposób na szkody psychiczne, a nawet materialne. Reporter TVN24 stawia pytanie, czy to tylko ulotny trend, czy początek nowej ery w komunikacji społecznej.

OGLĄDAJ: Wykreowani. Influencerzy stworzeni przez AI Zobacz cały materiał