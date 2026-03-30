Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dziennikarze TVN24 i produkcje TVN WBD z nagrodami na FilmAT Festival

|
Strażnicy nieba, cz. 2, repo Artura Molędy
Piotr Jacoń zaprasza na wycieczkę za kulisy programu "Bez polityki"
Źródło: TVN24
Podczas 20. edycji Międzynarodowego Festiwalu FilmAT Festival nagrodzono sześć produkcji TVN Warner Bros. Discovery. To docenione również przez widzów reportaże i wywiady. Ich autorami są: Piotr Jacoń, Monika Olejnik, Artur Molęda, Ewa Galica, Wojciech Bojanowski i Marcin Barszcz.

Celem FilmAT Festival jest prezentacja najnowszych trendów w dziedzinie filmu dokumentalnego, reportaży telewizyjnych, komunikacji turystycznej, filmów korporacyjnych i instytucjonalnych. W tegorocznej 20. edycji festiwalu jury doceniło produkcje TVN Warner Bros. Discovery. Nagrodzeni zostali dziennikarze TVN24: Piotr Jacoń, Monika Olejnik, Artur Molęda, Ewa Galica, Wojciech Bojanowski i Marcin Barszcz.

Nagrodę specjalną Dyrektora Festiwalu otrzymał Piotr Jacoń za wywiad z prof. Ewą Pobłocką w programie "Bez polityki". Wybitna pianistka opowiedziała m.in. o znaczeniu samotności w jej życiu. - Byłam kompletnie izolowana od świata - wyznała gościni programu.

OGLĄDAJ: Pobłocka: gdy wychodziłam z pracowni, nie wolno było się odezwać
pc

Pobłocka: gdy wychodziłam z pracowni, nie wolno było się odezwać

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Nagrodę specjalną, czyli statuetkę Fryderyka Chopina autorstwa Jacka Podlasińskiego, otrzymała Monika Olejnik za cykl wywiadów o Fryderyku Chopinie w kategorii "Dokumenty i reportaże". Gościem jednego z odcinków programu "Monika Olejnik. Otwarcie" był Rafał Blechacz, który 20 lat temu został zwycięzcą Konkursu Chopinowskiego. - Myślę, że Chopinowi trudno byłoby wygrać ten konkurs w naszych czasach, w naszej erze - przyznał. 

OGLĄDAJ: Blechacz: Chopinowi trudno byłoby wygrać Konkurs Chopinowski w naszych czasach
MOO_169_alt

Blechacz: Chopinowi trudno byłoby wygrać Konkurs Chopinowski w naszych czasach

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

I Nagrodę w kategorii "Dokumenty i reportaże" otrzymała Ewa Galica za produkcję "Krwawe trofeum". Tematem wielokrotnie nagradzanego dokumentu są polowania na nosorożce, od lat zagrożony gatunek, i zarabiająca na tym wietnamska mafia działająca m.in. w Czechach i w Polsce. W jaki sposób werbowała myśliwych i dlaczego trofea zdobywane na pseudopolowaniach są tak kosztowne?

OGLĄDAJ: "Płacono więcej niż za złoto czy kokainę". Dokument "Krwawe trofeum"
krwawe trofeum dokument w Plusie

"Płacono więcej niż za złoto czy kokainę". Dokument "Krwawe trofeum"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Doceniono też Wojciecha Bojanowskiego i jego reportaż "Bliżej ziemi". Zdobył pierwszą nagrodę w kategorii "Filmy dokumentalne i reportaże / Etnografia i Społeczeństwo / do 30 minut". Reporter z bliska sprawdził, jak wygląda praca w wałbrzyskich biedaszybach i dlaczego w XXI wieku ludzie wciąż kopią tam węgiel, ryzykując życiem.

OGLĄDAJ: Ryzykują życiem. Dlaczego schodzą pod ziemię?
WungielFoto

Ryzykują życiem. Dlaczego schodzą pod ziemię?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

W kategorii "Filmy dokumentalne i reportaże / Etnografia i Społeczeństwo / do 90 minut" pierwszą nagrodę otrzymał film "Strażnicy nieba" Artura Molędy. Reporter postanowił przyjrzeć się pracy pilotów F-16 z pokładu samego myśliwca. Starania o odpowiednie zgody zajęły mu kilka lat. Gdy w końcu się udało, dziennikarz TVN24 musiał przejść szereg badań w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Tak powstała opowieść o pilotach chroniących polską przestrzeń powietrzną.

OGLĄDAJ: Pierwszy dziennikarz, który poleciał polskim myśliwcem
pc

Pierwszy dziennikarz, który poleciał polskim myśliwcem

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
OGLĄDAJ: Jak wygląda przechwycenie innego samolotu? Reporter Artur Molęda zobaczył to z bliska
pc

Jak wygląda przechwycenie innego samolotu? Reporter Artur Molęda zobaczył to z bliska

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

W kategorii "Filmy dokumentalne i reportaże / Kategoria AI" pierwszą nagrodę otrzymał Marcin Barszcz za film "Wykreowani. Influencerzy stworzeni przez AI". Wielu samotnych użytkowników nieświadomie wchodzi w interakcje ze sztucznie wykreowanymi postaciami, narażając się w ten sposób na szkody psychiczne, a nawet materialne. Reporter TVN24 stawia pytanie, czy to tylko ulotny trend, czy początek nowej ery w komunikacji społecznej.

OGLĄDAJ: Wykreowani. Influencerzy stworzeni przez AI
pc

Wykreowani. Influencerzy stworzeni przez AI

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Udostępnij:
Tagi:
Polska
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego
Policzono podpisy. Referendum w Krakowie możliwe w maju
Kraków
Karol Nawrocki
Prezydent wetuje, a chętnych nie brakuje. "Były loty w trybie pilnym do Brukseli"
Polska
Ewakuacja mężczyzny z 50-metrowej wieży
Pilnie potrzebował pomocy. Strażacy ściągnęli go z wysokiej wieży
WARSZAWA
Torowisko przy Muzeum Powstania Warszawskiego
Towarowa bez tramwajów. Rozpoczyna się remont torowiska
WARSZAWA
imageTitle
Spacerek w drodze Kawy po drugi finał w Bogocie z rzędu
EUROSPORT
Trybunał Konstytucyjny
Wniosek PiS w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o małżeństwa jednopłciowe
Polska
Stacja paliw, benzyna
Rosną ceny paliw, Bruksela szykuje "skrzynkę narzędziową"
BIZNES
30 1800 tj gosc-0004
"Coś się we mnie gotowało". Owsiak mówi, jak odzyskał spokój
Polska
imageTitle
Kamiński nie boi się Szwedów. "Mamy swoje marzenia"
EUROSPORT
Budowa tunelu pod Łodzią stoi
Chcą dalej drążyć tunel. Cztery kamienice mogą zniknąć
Łódź
Noc, mglisto
Tu nocą widzialność może być znacznie ograniczona
METEO
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: węgierska blokada zagraża naszym przygotowaniom do zimy
BIZNES
Warszawa Falenica, linia otwocka
Skala wycinki wstrząsnęła mieszkańcami. Piszą do ministrów
Klaudia Kamieniarz
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul
Szef MSZ Niemiec: nic nie cofnie cierpień, które sprowadziliśmy na Polskę
Polska
Hulajnogi w Warszawie
Był "kimś", kto kierował "czymś", co poruszało się po drodze
Klaudia Ziółkowska
Wysoki gęsty dym nad halą
Wysoki słup dymu, ogień wewnątrz hali
Szczecin
"Foton" został odmalowany
"Foton" wrócił na Pragę. Odtworzyli zniszczony mural
WARSZAWA
Aresztowanie Hiszpania
Seria zatrzymań, są zarzuty o szpiegostwo
Świat
imageTitle
Trener Szwedów docenił reprezentację Polski
EUROSPORT
Kasprowy Wierch w marcu
Powrót zimy do Polski. Spadło tyle śniegu, że padł rekord. A to jeszcze nie koniec
METEO
Włoska policja
17-latek planował masakrę w szkole
Świat
imageTitle
"Bardzo mądry ruch Świątek"
EUROSPORT
Kraje bałtyckie zaczynają odchodzić od rosyjskiej sieci energetycznej, Łotwa
Pół miliarda na sieci energetyczne. Dwie ogromne inwestycje z KPO
BIZNES
Sędzia Bartłomiej Kwaśnik
"Powiedział, żeby biopsji nie robiła". Zapadł wyrok
Katowice
Utrudnienia w metrze
Pasażer potrzebował pomocy. Zamknęli końcowy odcinek metra
WARSZAWA
Portret Trumpa jako króla? Co wisi w Białym Domu
Trump w koronie króla? Co zawisło w Białym Domu
Zuzanna Karczewska
Kangurzyca Stefcia ze stołecznego zoo
Brat wyrzucał ją z torby. Stefcia nie miała łatwego dzieciństwa
WARSZAWA
Boracay
"Zetknęli się ze szczególnie złą wolą". Kapitan tankowca z floty cieni skazany
Świat
Polskie satelity w kosmosie
"Dzisiaj ważny dzień dla Wojska Polskiego"
METEO
Pete Hegseth
Szef Pentagonu zarządził modlitwy. O "wybicie zębów"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica