Dziennikarze oskarżeni o gwałt. Stacja zawiesza współpracę

Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk Źródło: Mateusz Jagielski/East News

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prokuratura Rejonowa Katowice Północ oskarżyła Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka o zgwałcenie dwóch kobiet. Do przestępstwa miało dojść w październiku ubiegłego roku. Dziennikarze mieli doprowadzić kobiety do stosunku, wykorzystując stan ich upojenia alkoholowego. O sprawie jako pierwsza napisała katowicka "Gazeta Wyborcza".

Kornacki i Mikiciuk - obaj za pośrednictwem adwokatów wyrazili zgodę na publikację ich nazwisk i wizerunków - odnieśli się osobiście do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych. W opublikowanych tam wpisach zaprzeczyli prawdziwości stawianych im zarzutów.

"Uważam, że gwałt to jedna z najbardziej obrzydliwych zbrodni i w życiu nie dopuściłbym się do czegoś takiego. Niezależnie od sytuacji" - napisał na Instagramie Adam Kornacki. "Chcę powiedzieć jasno i jednoznacznie: to nieprawda" - stwierdził Patryk Mikiciuk.

TVN Turbo zawiesza współpracę

Oświadczenie wydali też reprezentujący dziennikarzy adwokaci Jakub Wende i Błażej Biedulski. Ich zdaniem skierowany przeciwko mężczyznom akt oskarżenia jest "pozbawiony uzasadnienia faktycznego i prawnego". Formułowane przez prokuraturę zarzuty "nie znajdują potwierdzenia w dowodach" - przekonują obrońcy.

Oskarżenie rozpozna Sąd Okręgowy w Katowicach. Proces toczyć się będzie za zamkniętymi drzwiami.

Stacja TVN Turbo postanowiła zawiesić współpracę z dziennikarzami do czasu wyjaśnienia "wszystkich okoliczności" sprawy. "Jako TVN Warner Bros. Discovery kładziemy nacisk na przestrzeganie obowiązujących przepisów przez wszystkich naszych pracowników i współpracowników. Współpraca nad realizacją bieżących odcinków programów z udziałem osób zaangażowanych w sprawę zostanie wstrzymana do momentu jej wyjaśnienia. Nie planujemy zmian w emisji odcinków nagranych do tej pory" - przekazało w oświadczeniu biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery, do którego należy TVN Turbo.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo